日銀18日召開為期二天的例會，市場普遍預期此次會議將按兵不動，維持現行負利率政策，但將密切關注鴿派央行總裁植田和男發表的訊息，作為推敲撤出超寬鬆貨幣政策時間點的線索。專家認為，由於日銀將結束負利率政策，日圓對美元明年將上看135日圓。
日圓18日偏弱，亞洲盤貶值0.2％至142.21兌1美元。因市場對於日銀被迫轉向緊縮貨幣政策的預期升溫，日圓兌美元12月累計強升4.4％，可望創下今年以來最大單月升值幅度。
日銀總裁植田和男本月初釋出貨幣政策轉向的訊號，帶動日圓反彈升值，上周美國聯準會釋出鴿派訊息使美元貶值，又為日圓漲勢增添火力，周線強升將近2％。不過日圓18日止升轉貶，反映交易商態度轉為謹慎，靜待日銀公布決策。
澳洲國民銀行（NAB）資深外匯分析師卡瑞爾（Rodrigo Catril） 表示，「日銀此次的決議至關重要，市場上有一些人仍預期可能會有驚喜。不過我們傾向認為他們（日銀）依舊處於觀望狀態…希望看到更多證據，尤其是勞動市場以及薪資增長至少朝向2％水準邁進。」
卡瑞爾指出，該央行應該正在為2024年的行動預作準備，前提是經濟成果必須呈現。
外界普遍認為，日銀此次會議仍將維持負利率和當前公債殖利率曲線控管（YCC）政策。《路透》調查經濟學家預測顯示，多數受訪者認為日銀在2024年底前結束負利率政策，以預料明年4月退場的受訪者比例最高，達61％。
另一份調查指出，隨著日銀將於明年終結負利率，加上全球央行展開降息，今年以來不斷承壓的日圓將於2024年升值，終止連續3年貶值走勢，預估日圓匯率明年有機會升值到135日圓兌1美元。
另據三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師植野大作上周指出，如果美國降息正式啟動，2024年上半年日圓兌美元可能觸及130日圓。
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