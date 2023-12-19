受到巴拿馬運河乾旱影響，11月美國貨櫃進口量較10月下滑9％，尤其是美國東岸及墨西哥灣主要港口進口量跌幅最大。但就亞洲出口至美國的貨櫃而言，11月貨櫃量逆勢成長13％，是連續第三個月成長。
提供全球物流解決方案的笛卡爾系統集團（Descartes Systems Group）在最新全球海運報告中指出，11月美國貨櫃進口量為209.9萬個20呎標準貨櫃（TEU），較10月減少9％，若與去年同期相比則增加7％。
今年11月美國貨櫃進口量與疫情爆發前的2019年11月相比增加10％。今年1至11月美國貨櫃進口量與2019年同期相比也增加4％。
笛卡爾執行副總裁瓊斯（Chris Jones）表示：「美國往年11月貨櫃進口量都較10月減少，雖然今年11月跌幅顯著，但與歷年表現相去不遠。然而，巴拿馬乾旱開始影響墨西哥灣港口貨櫃進口量，尤其是休士頓港進口量嚴重下滑。東岸港口貨櫃進口量也大幅減少。」
今年聖嬰現象導致巴拿馬地區降雨減少，巴拿馬運河陷入70年來最嚴重乾旱，運河水位下降嚴重阻礙商船通行，迫使巴拿馬運河管理局下令限制每日船隻通行量。
值得慶幸的是11月巴拿馬運河降雨量優於預期，終於讓運河管理局決定自明年1月開始放寬每日船隻通行上限，並調整船舶預訂系統。
笛卡爾近日針對亞洲貨櫃出口發表的另一份報告指出，今年11月亞洲對美國貨櫃出口量達到149萬個20呎標準貨櫃，較去年同期增加13％。
在亞洲各國當中，中國對美貨櫃出口量在11月年增13％，韓國年增10％，越南年增幅更是高達32％，反觀台灣、馬來西亞等國對美貨櫃出口量則呈現下滑。
就亞洲對美國貨櫃出口品項來看，玩具及運動用品出口量分別在11月年增30％，服飾也年增12％，反映美國年終購物季助長亞洲商品出口需求。
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