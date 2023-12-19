市值超過668億元的企業，辦公室竟然藏在民宅！我們走進材料的台灣辦事處，這裡是華廈大樓，不到40坪放著4張辦公桌，副總經理辦公室是一個小房間，主臥室改成的會議室牆上，還掛著董事長王克璋童年的衣服。

材料是今年最令人驚奇的公司之一，該公司前3季每股稅後盈餘（EPS）高達39.63元，在上市公司裡排行第3，僅次大立光、緯穎，它的股價曾經暴衝至超過千元，但不到3個月內又崩跌，幅度逾3成。

該公司備受議論的原因，可能在於它的產品太過特別，稱作醋酸纖維，而這產品最大用途，就是拉成絲束後做成香菸濾嘴。

今年66歲的王克璋，是個紡織老將，曾當過德國纖維設備廠業務主管，連時任新光纖維、現任台新金董事長吳東亮都向他買過設備。

不過，他也是第一批「紅色供應鏈」的受害者。1990年代，他參與設立濟南聚大纖維，擔任總經理，生產的是尼龍絲，一度是市場龍頭，但誰知道中國廠商爭相投入，轉眼成為紅海市場，王克璋只得忍痛關掉尼龍絲廠。

「我把十多年的積蓄都花在結束工廠，做為（員工）遣散費用，」王克璋回想，當時前途茫茫，差點要走上絕路。

不過，他曾去墨西哥與原料商簽約時，發現它們在製作醋酸纖維，製程難度高，與一般纖維不同，用途是製作香菸濾嘴。以他老江湖的眼光來看，覺得這項特別產品大有可為。

可是這條路並不好走。他面對的競爭對手包括美國的伊士曼（Eastman）等4大化學巨頭，它們掌控全球4大菸商的香菸濾嘴原料，一般小公司根本打不進去。

「面對這4隻大象，我們只是一隻小老鼠，為了不被踩死，我們必須長成一隻小老虎，」王克璋說。

他認為，面對近乎壟斷的競爭還有活路的原因，第一是心態。「我身為老闆，跟那4巨頭是執行長，聽命行事的心態不一樣。」因為對手是專業經理人，只願意固守眼前大餅，缺少開創市場的動力，但他是創業者，可靈活應戰。

第二是策略。「這行的秘密是，雖然4大菸商壟斷80％市場，但剩下20％的小菸廠還有幾千家，散布全球，」王克璋說。

可是，4大競爭對手不見得理會訂單量小的菸商需求，它們甚至關閉部分產能，讓市場上絲束量減少，結果拉高價格，這麼一來，中小菸商不是買不到貨，就是得付出高昂代價。

王克璋看準這點，當對手減產時，他反而擴產，滿足中小型客戶需求。材料從2008年起陸續擴產，產能在全球絲束的占比，從原本不到2％，現在達5％，與第4大廠大賽璐占比差距9個百分點。

材料在2005年轉做醋酸纖維之初，對手發現其威脅，就出手限制它的上游原料，整整3年，它拿不到料，產品也都不合格。於是，王克璋想辦法從遠在天邊的烏茲別克取得原料，而且進一步把下游巴西中小菸商拉成合夥人，打通上下游的供應鏈，危機反而變成他的護城河。

於是，材料成為苦無濾嘴原料的中小菸商浮木，紛紛向它進貨。材料副總經理陳界瑞說，台灣菸酒也有用它們的產品。

4大菸商也曾來訪廠，材料雖然通過菸商驗證，但它們從未下單生產。不過苦熬多年後，王克璋總算逮到機會：俄烏戰爭重新改變了醋酸纖維供應商的戰局。

「4大菸商最大生產基地都在（俄羅斯）聖彼得堡，但4大競爭對手全因美國、歐盟的管制，不能賣醋酸纖維給被制裁的俄羅斯地區（包括白俄羅斯），唯獨我們工廠在中國，就變成獨家供應商，」他說。

此外，加熱菸出世，更為醋酸纖維產業推波助瀾。據美國諮詢公司Research and Markets預估，全球加熱菸到2025年的年複合成長率（CAGR）將逾2成。而加熱菸濾嘴所用的絲束量，是傳統香菸1.7倍。

最大菸草公司菲利普莫里斯（Philip Morris）在俄羅斯工廠的產品，用的就是材料的絲束。

「香菸濾嘴看似是邪惡的產品，不過如果醋酸纖維能用到衣服上，就變成是超級ESG的產業，」熟知化纖產業、棣邁產業顧問總經理何耀仁點出。因為醋酸纖維原料來自木漿，不是石化原料，能被分解成自然元素，反而環保。

王克璋也深知香菸產業終究會走下坡，他也展開轉型，例如將產品用做眼鏡鏡框，雖然占比仍低，目的就是分散風險。明年將回收廢舊眼鏡框，變成環保材料。

雖然材料面對來自全球強大的競爭，能否站穩腳步，還很難說，股價起伏劇烈更令市場不安心。但王克璋再度重生的故事，可為我們帶來啟發：別輕言放棄，找對縫隙，你也許就能找到屬於自己的機會。

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