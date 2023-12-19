投資人正分析各界對於美國聯邦準備理事會（Fed）明年降息的預期，同時觀望本週要公布的重要經濟數據，美國股市各大指數今天多收漲。
道瓊工業指數微漲0.86點或0.00%，收37306.02點。
標準普爾指數上漲21.37點或0.45%，收4740.56點。
那斯達克指數揚升90.89點或0.61%，收14904.81點。
費城半導體指數下跌13.21點或0.32%，收4103.79點。（譯者：陳彥鈞）1121219
投資人正分析各界對於美國聯邦準備理事會（Fed）明年降息的預期，同時觀望本週要公布的重要經濟數據，美國股市各大指數今天多收漲。
道瓊工業指數微漲0.86點或0.00%，收37306.02點。
標準普爾指數上漲21.37點或0.45%，收4740.56點。
那斯達克指數揚升90.89點或0.61%，收14904.81點。
費城半導體指數下跌13.21點或0.32%，收4103.79點。（譯者：陳彥鈞）1121219
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