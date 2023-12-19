台灣房價驚人，要買一個屬於自己的窩並不容易，資金有限的消費者會考慮購買頂樓，但有另一派卻是絕對不買頂樓，話題引起熱烈討論，內行人點出3大問題，包括熱、漏水及樓梯等考驗需要靠克服，想清楚再做決定。

該名網友在臉書社團「買房知識家 A你的Q」發文指出，資金拮据發現公寓最便宜，沒有公設管理費非常低，加上自己很怕吵想避開鄰居噪音，考慮選擇公寓頂樓物件，但不知道「公寓頂樓」好不好。

話題引起熱烈討論，反對聲浪相當多，主要提到熱、漏水及爬樓梯等問題，不建議選擇老公寓頂樓，「熱可以開冷氣解決，頂多就是電費，最怕漏水跟樓梯」、「碰到漏水問題，一定會後悔，如果沒有倒還好」、「夏天冷氣幾乎開24小時。目前頂樓磁磚膨拱，管委會跟住戶沒人要處理，我們想架鐵架遮陽遮雨水，結果靠北一大堆很麻煩。」

另一派人則認為，好物件不是沒有，只是需要仔細挑，要做的功課比較多，「我是買公寓頂樓，但是是條件相當好的物件，所以得要好好挑跟看」、「買到這一種的（屋頂有增建）！運氣好吧，三年了，基本上只花$30000修漏水。身體也變好了」、「最重要還是錢的問題，頂樓還是有好的物件，只是機率較低。」

ETtoday報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，除了三大問題需要考量之外，除非老公寓都更否則增值性較低，銷售期也會變長，但若單純自住，常見問題又都可克服就不用擔心，怕吵的話，巷弄內的公寓頂樓可能是不錯的選擇。