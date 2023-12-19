上市櫃指數今年來漲幅都超過23％，居全球股市前茅，電子集團股各自振奮，總市值提升，台積電、緯創、聯發科、廣達，乃至於傳產亞東集團、金控股股價都可多加追蹤，除畫下美好的句點外，也替來年元月行情鋪路。
美國道瓊、標普及費半指數持續創今年新高，費半今年漲幅高達五五％，但台積電在高總市值科技股中今年漲幅只有三五％，算是最低的。整體而言，美國科技股還是以盤堅為主。尤其過了今年，明年一月通常是法人重新布局的起點，股市上漲機會較高，那指及費半若能守穩月線及十日線一四二○○點及三七○○點，將有利再次推升。
台積電大聯盟軍容壯盛
十二月台股果然上漲，外資在十一月買超二四○○億元後，十二月小買超。買進個股大多與台積電及金融股有關，在外資逐漸放假去，而無國際性大利空，金控股以狹幅盤堅居多。
台股今年上漲，電子集團股扮演重要角色，尤其年初開始的輝達推出AI GPU，在OpenAI推出ChatGPT，具有ＡＩ功能，無論在翻譯、寫論文、聊天等，皆較過去準確及快速，一時之間令ＡＩ伺服器大為搶手，全球能夠製造ＡＩ伺服器公司，九成以上在台灣，「算力即國力」，下游代工公司訂單應接不暇，但是卡在晶片供應不及。
也由於ChatGPT推出新進版本快速，轉眼間已來到ChatGPT 4.0，意味需要更強大的ＧＰＵ組成的伺服器，台積電是輝達ＡＩ晶片代工廠商，為達到輝達要求，需要先進封裝，於是台積電大聯盟又增加辛耘、弘塑、閎康等等。ＡＩ時代來臨，台積電無疑是最大受惠者，使得上半年產能利用率傳出低於五成的五、七奈米，得以填補，畢竟高階製程占台積電營收約六成；加上下半年起PC/NB庫存清理陸續見底，九月以後手機也傳出佳音，台積電十月營收創歷史新高，十一月超過二千億元，十月法說會時制定本季營收一八八至一九六億美元，季增約十一％，以中間值、台幣匯率三二元計算，為六一四四億元，而目前公布十月加十一月營收為四四九二．二八億元，換句話，十二月只要一六五二億元就可達成預定目標。
台積電ＡＤＲ今年漲幅約三五％，是美國最高總市值科技公司前十名中漲幅最低，連創新今年高點的費半指數上漲五五％、那指上漲三八％都不如；臉書一度跌到與台積電ＡＤＲ相近，如今臉書總市值達八五九○億美元，以總市值角度來看台積電，是低估了。
ＡＩ世代來臨，剛開始是輝達幾乎通吃，但之後將是百家爭鳴，如同特斯拉電動車剛出來到現在市占率降至約六成一樣，有錢的公司自行設計ＡＩ晶片，此時就需要矽智財幫助，世芯ＫＹ是過去從台積電出走人員成立，如今在業績大成長、ＥＰＳ預估將挑戰七○元，有外資預估兩年後將達一百元，已成為股王，且今年威盛、M31等矽智財族群漲幅都超過一倍以上。台積電現階段嫡傳弟子創意，股價也有一八○％以上漲幅，ＥＰＳ挑戰二八元，不過由於今年營運較不如法人預期，且中國營收占比約三成，在美國動輒就制裁高科技業者下，營運步調需要調整。惟以富爸爸是ＡＩ世代下最大晶片製造商台積電，相信沒人敢忽視創意重要性，法人看好明年上半年創意五奈米ＡＩ晶片投產。而過去創意股價一度高於世芯ＫＹ，如今卻只有約一半價格，逢低將有買盤，也是各大法人重點股之一。
緯軟集團啟碁大漲
掛牌後股價走低的采鈺，單季獲利一度接近損益兩平，與股價接近三百元不能相比，但傳出該公司將搭上台積電赴日本熊本廠列車、一起設廠，相當於吃下日本相關訂單，股價一下子就大漲五成接近三百元，之後就等待損益平衡的獲利跟上。至於精材獲利應該已經見底，前三季ＥＰＳ三．四七元，全年約在五元以上，股價將隨景氣復甦而定。
重點是，世界先進轉投資持有十七．三八％的小金雞ＩＣ設計公司益芯科近期登錄興櫃，一度衝高至三八○元，益芯科今年營運持續成長，累計前十月營收六．九億元，年增二十．一％，ＥＰＳ四．○七元元。益芯科是全球電子設計自動化（ＥＤＡ）產品與服務供應商，目前主要提供系統單晶片，產品設計為類比特殊應用積體電路，主要應用於工控、工業自動化及通訊等領域。受惠全球半導體產業需求成長，及公司市占率持續攀升，益芯科去年營收達六．六六億元，年增約七四％，ＥＰＳ三．五三元。該股一度成為興櫃中第三高股價，顯示市場對於被美國管制高科技ＥＤＡ有很高評價，後市可密切注意。
台積電單一家總市值就接近十五兆，就全球科技業市值比價，站上六百元是遲早的事。而旗下創意及益芯科明年是法人焦點所在。（全文未完）
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