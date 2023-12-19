美國國防部長奧斯汀今天表示，美國會向以色列提供更多武器及彈藥，同時他警告說，伊朗必須「停止」支持襲擊紅海船隻的葉門什葉派叛軍「青年運動」。
根據以色列總理辦公室發布的聲明，奧斯汀（Lloyd Austin）說道：「我們會繼續向以色列提供保衛國家所需的軍備…包括重要彈藥、戰術車輛和防空系統。」
奧斯汀指出：「我們正於紅海（Red Sea）領導一支跨國海上特遣部隊，以維護航行自由的基礎原則。伊朗必須停止支持青年運動（Houthi）襲擊商船。」
他還說，正在建立一個國際聯盟來解決這項問題，「這是一個國際問題，值得國際社會做出因應」。
另外，奧斯汀提到，在加薩走廊（Gaza Strip）對巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）發動戰爭是以色列方面的行動，他這次訪問以色列並不是為了設下這場戰爭的時間表。
青年運動今天稍早聲稱，他們已在紅海襲擊兩艘「跟以色列有關」的船隻，以表達對於加薩地區的支持。（譯者：陳彥鈞）1121219
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