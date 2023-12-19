美國聯準會高唱耶誕「鴿」，主席鮑爾宣布基準利率不變，暗示明年降息3次，台股18日呈高檔震盪，中央大學台經中心執行長吳大任警示，從聯準會動態來看，美國經濟恐怕沒有想像中樂觀，當股市屢創新高應當心空頭降臨前的「軋空行情」，建議投資人居高思危。
此外，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，聯準會必須在兩個條件下才啟動降息循環，包括通膨進一步回落至3％以下、失業率升至4.2％以上，預估最可能在明年6月做出降息決議，累計全年降息幅度約3至4碼。相較以往，降息空間仍有限，高利率環境成為新常態。
投資人也關注，台灣是否跟隨美國腳步降息，林啟超認為，關鍵在新台幣升值幅度，倘若美降息速度快，熱錢湧入、新台幣升值超過預期，台灣央行就有採取降息的必要性。
投資人預期降息心理因素下，黃金價格有強力支撐，屢創新高；台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信分析，這波黃金來勢洶洶，主要是投資人預期美國明年將降息，加上全球通膨問題未解，黃金成了最佳避險工具，明年第1季有機會挑戰2150美元高點。
國際金價飆速上漲；台北有貴婦趁百貨周年慶狂買金條，SOGO天母店透露，其周年慶期間百萬級大單就有5筆，買家多為50餘歲女性，乘周年慶優惠來搶黃金，特別偏愛金條，整體來說，今年黃金銷量較去年成長10％。
石文信表示，近來各大銀樓不僅買的人多，賣的投資人更多，不少投資人是1400美元入手，現在正是獲利了結的好時機，黃金百萬級大單的交易頻率變高了。
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