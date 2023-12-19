英特爾分割晶圓代工模式進逼，台積電在台擴大先進製程全力迎戰！繼明年4月寶山2奈米廠設備進機後，據設備業者透露，1.4奈米廠高機率落腳中科二期，此外，台積電積極擴大CoWoS製程，擬新建第7座先進封測廠，近期展開選址評估，嘉義、雲林皆積極評估中。

台積電勁敵英特爾自明年第2季開始，將單獨揭露晶片研發及晶圓代工（IFS）業務財報，實踐內部晶圓代工模式，達到維護第三方客戶資產和know-how，此戰略轉變漸收成效，傳國際晶片設計業者基於分散供應鏈為由陸續釋單。

英特爾晶圓代工製程近期也漸有斬獲，包括PowerVia背面供電技術、用於先進封裝的玻璃基板和Foveros Direct，凸顯英特爾研究底蘊仍在，正透過技術創新持續微縮。

半導體業者指出，台積電開始感受壓力，今年創辦人張忠謀最在意的競爭者不再是三星，是鎖定強勢回歸的英特爾。TrendForce 2023年第3季全球晶圓代工企業營收調查數據顯示，英特爾代工業務首度躋身全球前10名榜單，以業界最快的季度增速竄升至全球第9！

台積電繃緊神經，加速推進先進製程產能建置，近期擴廠藍圖漸清晰，在多方配合之下，逐步塵埃落定。據設備供應鏈業者表示，1.4奈米將如外界猜測坐落中科二期，配合先進封裝需求持續提升，台積電下一座先進封裝廠於中部地區選址，嘉義科學園區及雲林皆在積極評估中。