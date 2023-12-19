安聯人壽攜手台灣之光，勇闖2024巴黎奧運！台灣投資型保險領導品牌安聯人壽18日宣布，邀請2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯出任2024年巴黎奧運雙代言人，並以「蓄勢待發、勇闖精彩（Get Ready For The Best）」為概念，推出全新的品牌形象廣告，與李洋、黃筱雯一起攜手勇闖巴黎奧運，締造榮耀。

安聯人壽總經理林順才表示，全球只有15家機構取得奧運合作夥伴的機會，安聯集團不僅是15家夥伴之一，也是唯一的保險公司；巴黎奧運進入倒數8個月，安聯集團於2021年1月1日正式展開與奧林匹克、帕拉林匹克活動，為期8年之全球合作夥伴關係，繼2006年起與帕運合作後的進一步升級，希望透過共同分享卓越、友誼 、融合及尊重等核心價值，在為期8年的時間，積極串聯全球運動員及粉絲。

林順才指出，安聯人壽身為安聯集團旗下子公司，很榮幸邀請李洋、黃筱雯擔任巴黎奧運雙代言人，兩位都是台灣體壇備受矚目的閃耀新星，在嶄露鋒芒及耀眼成績背後，是不斷挑戰自我、突破極限的淬鍊過程，以及在夢想路上永不妥協的堅毅精神。

李洋與黃筱雯以2024巴黎奧運金牌為目標的挑戰和冒險精神，與安聯賦予的品牌信念「蓄勢待發、勇闖精彩（Get Ready For The Best）」相互呼應；林順財指出，未來希望透過安聯的專業，積極支持台灣的選手及運動愛好者，鼓舞大眾勇於持續挑戰，實現自我超越。

安聯人壽推出全新形象廣告，啟用李洋、黃筱雯風光得獎背後，與陪練員及啟蒙教練互動的感人事跡，內容打破許多人對運動員成功的想像，不僅是選手單向的熱忱以及不放棄夢想的努力，更蘊含與周遭夥伴、教練彼此託付的信賴與期待，形成互相支持的力量。

林順才表示，這是台灣版的「蓄勢待發、勇闖精彩（Get Ready For The Best）」，延續安聯集團全球品牌形象廣告的精神，在亞太區域更是首次以全新風貌與消費者見面，格外受矚目。