凱基證券攜手凱基投顧推出最專業台股投資影音節目「凱基股股漲」內容深入淺出，開播至今已累積近萬訂閱數，節目深受觀眾喜愛，歲末年終之際為回饋投資朋友，由凱基投顧分析師許高銘與產業研究團隊共同企劃「2024年台股投資展望特輯」系列節目，為投資人領先掌握2024投資關鍵。
展望2024年台股市場，「凱基股股漲」專家團隊樂觀看好將有基本面行情、評價調升行情、資金行情等三大行情，節目深入剖析「2024行情大解密」、「AI商機由雲端到地端」、「生成式AI大浪潮，自研晶片大商機」等獨特洞察台股趨勢發展，引領投資朋友正確精準方向。
此外，推出5集年度展望系列影片追蹤看好熱門產業，內容包含半導體、低軌衛星、車用、網通、PCB等投資機會，幫助投資人搶先布局契機，搭上台股起漲浪潮輕鬆股股漲。
「凱基股股漲」節目由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，分析師在證券市場有超過20年研究投資心得與經驗，指引台股投資方向；產業分析研究團隊有博士、也有在生技、資訊、科技等業界多年經歷的成員，更獲「機構投資人雜誌最佳分析師」、「路孚特（Refinitiv）StarMine Awards獲利預估第一名分析師」多項殊榮，為投資人提供第一手的台股投資分析。
節目製作以投資大眾需求為出發點，簡單易懂的方式引導投資人掌握市場脈動與投資契機，除了專業分析內容貼近生活議題，串連影音行銷的溝通方式，讓品牌以更個性化的方式與受眾建立聯繫，更落實推動友善客戶理解之「新白話文運動」，幫助消弭民眾的金融知識落差，具體實踐公平待客文化。
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