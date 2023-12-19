富邦集團董事長蔡明忠18日榮獲東海大學頒發名譽管理博士學位，頒授典禮上由東海大學校長張國恩頒授學位證書，蔡明忠於典禮致詞時表示，這是至高的榮耀，懷著感恩與惶恐的心情受頒名譽博士，希望個人所作所為不辱母校授與殊榮，並鼓勵青年世代培養「新3C」，即創造力（Creativity）、協作力（Collaboration）、追求共好（Common good）。
蔡明忠表示，在複雜的時事變局中，具有創造力可以解決難題，培養Collaboration可以爬更高、走更遠，最重要的是擁抱Common good，每一個人的生命都與地球相繫，惟有創造共存、共榮、共好的利益，才能持續在這個地球上安身立命。
張國恩表示，蔡明忠於1981年加入富邦集團，除引領集團成長發展，致力永續經營外，也將富邦集團打造為台灣最完整、多元的金融集團，經營觸角更延伸至不動產、電信媒體、有線電視、電子商務、文創及公益領域。
富邦集團目前資產總額逾新台幣12兆元，連續第3年蟬聯台灣第1大集團；近年來富邦集團更積極投入永續發展，為國內企業首創結合運動與永續，推動「Run For Green」倡議計畫，致力創造社會共好。
富邦集團從1961年自10人規模的產物保險公司起家，至今員工超過6.8萬人，富邦金控擁有超過1300萬客戶，momo超過1400萬客戶，台灣大哥大2023年底前也將達到近千萬客戶數，蔡明忠率領富邦集團打造良好的企業文化，不斷融合接納併入的事業體，抱持讓「我」可以變成「我們」的經營哲學，帶領集團持續創造高峰。
富邦集團亦發起台灣高鐵建設，為高鐵五大原始股東之一，對台灣交通建設發展貢獻卓著；多年來，蔡明忠總能無懼挑戰、開創新局，已成為眾所矚目的亞洲企業領袖，成就斐然。
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