全球簽證資訊網站「VisaGuide.World」近日公布截至2023年12月的「全球最強大護照」排名，西班牙以90.36得分，榮登冠軍寶座。緊隨其後的是新加坡、德國、義大利、法國，台灣只位居70名，得分69.46。

VisaGuide的這項「護照指數」根據免簽、電子旅行證、落地簽、電子簽證、免護照、傳統簽證、禁止入境等考量因素，對199個國家和地區的護照進行評估和排名。新聞稿指出，此排名不同之處在於，網站透過自己的「目的地重要性評分」（DSS）系統打分數，賦予每本護照獨特的價值，因此不會出現齊名的護照。

據截至2023年12月的VisaGuide護照指數，西班牙護照持有者能自由通行43國而不須出示護照，不須取得簽證就能暢遊106國，只須取得電子旅行證就能前往11個地點，30國要求落地簽，另外18國承認電子簽證，全球約200個國家中，只有18國要求西班牙護照持有人須取得傳統簽證才能入境。因此，西班牙護照以綜合評分90.36分，位居全球第一。

VisaGuide.World上一次公布最強護照排名是在2月，當時前3名依序為日本、新加坡、義大利。而此次公布的排名，新加坡排名第2，日本竟跌至第15名，而全球最強前20名護照中，也只有新加坡與日本2個亞洲國家上榜，其餘均為歐洲國家。

至於台灣護照，此次則以綜合評分69.46，排名第70。除了新加坡和日本，排在台灣前面的亞洲護照，包括位在27名的韓國、44名的馬來西亞、45名的香港、49名的汶萊和57名的澳門。持有台灣護照的旅客可免簽證前往全球109個國家和地區，且在進入歐盟90天內不需要簽證。不過，全球只有高加索國家喬治亞因政治因素，拒絕台灣護照持有者入境。

而護照排名的倒數第一，為僅有8.24分的索馬利亞，能免簽前往的國家也只有10個。排在第194位的北韓護照，則以綜合評分10.33，成為亞洲墊底護照。