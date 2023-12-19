房屋稅條例修正重點

立法院朝野黨團18日協商《房屋稅條例》修正草案，俗稱「囤房稅2.0」，房屋稅率最高調升至4.8％，且採全數累進課稅，因時力主張稅率還要再高，朝野無共識，將保留至今日立法院會表決，預料最終將照政院版通過，最快明年7月上路，採全國歸戶，稅率最高4.8％。

第10屆立法院已來到最後一會期，國會大選在即，立法院20日起休會，今日是休會前最後一天，《房屋稅條例》與《所得稅法》修正草案，均可望三讀。由於法案屆期不續審，朝野政黨均有心多拚幾項財經民生法案，令民眾有感，否則協商多時的法案將全數歸零。

《房屋稅條例》針對住宅分為「自住」與「非自住」，自住限3戶，第4戶起視為「非自住」，由地方政府決定是否採取差別稅率，意即囤房稅。囤房稅2.0方案要求地方政府訂出差別稅率，未來單一自住房屋現值在一定金額以下（排除豪宅），將享房屋稅率1.2％降至1％的優惠。

條文也將房屋稅從「縣市歸戶」調整為「全國總歸戶」，以全國為單位計算房屋總數，多數非自住持有者稅率調高為2％至4.8％；建商部分，待銷售住家房屋持有2年以內，稅率由1.5％至3.6％，調整到2％至3.6％，若餘屋持有逾2年，稅率將落在2％至4.8％。

民進黨團總召柯建銘於協商時喊話，當前關鍵在於第5條囤房最高稅率，藍綠皆認同調高至4.8％，其他條文都配合保留。

國民黨團支持行政院版本。時力黨團則認為，行政院版僅最高稅率僅4.8％，囤房稅率仍舊太低，若說此舉能有效逼出餘屋，是自欺欺人，對囤房者來說，每年僅增加幾千元，根本不痛不癢，毫無意義。

民眾黨團幹事長張其祿指出，黨團原先主張10％，但願意支持行政院版，採漸進修法，盼未來繼續努力。

立法院朝野昨日並協商《所得稅法》修正草案，為照顧弱勢無屋族群，各黨達成共識，將房屋租金支出將從現行列舉扣除額改為特別扣除額，扣除額度上限由12萬元調升為18萬元。

另外，草案也擴大幼兒學前特別扣除適用年齡，由5歲以下修正至6歲以下，並提高扣除額度，每一申報戶6歲以下的第1名子女，扣除額度由12萬元提高為15萬元，第2名及以上子女各為22萬5000元，條文刪除「排富條款」，明年元旦可適用。