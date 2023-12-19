為走出低迷的產業氛圍，工具機大廠－東台精機明年營運將強攻航太、電動車與能源等三大區塊，其中東南亞及歐洲地區更是重點經營的市場。
東台精機發言人嚴璐日前在法人說明會指出，明年工具機營運成長動能除會聚焦在航太、電動車與能源等三大市場外，電子設備在PCB產業赴東南亞新廠、AI伺服版與載板等強大需求挹注下，明年營收也可望成長。此外，東台精機預定於12月29日於天津舉辦華北服務暨技術應用中心T-TAC開放日，將與日本控制器大廠－發那科公司共同合作，針對多軸機與智能製造提出解決方案，預計將吸引華北地區眾多客戶前往參加，帶來一波銷售商機。
東台集團子公司榮田精機（7709）首次辦理股票公開發行，該公司累計今年前11月營收12.33億元，較去年同期大幅成長51％，目前在手訂單仍有11.5億元，未來營運成長動能持續看好。
東台精機11月合併營收6.62億元，累計今年前11月合併營收69.17億元，較去年同期減少7％，在手訂單累計43億元。惟近期受公司出貨處於低谷及客戶庫存調整等因素影響，導致營收減少。在產品應用表現上，汽機車產業約占東台營收40％，航太業約占11％，能源業約占4％。在市場營運比重方面，台灣大陸地區約占46％，歐美地區約占33％，亞洲其他地區約占19％。
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