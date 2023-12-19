為打造AI數位時代的新戰力，台灣工具機分度盤龍頭廠商－旭陽國際精機除持續強化產品效能、精度、品質與售服等工作，帶給客戶更高的使用滿意度外，近期更積極進行數位轉型，新導入的5套自動化立體倉儲與WMS儲位管理系統，預計今年底前全面啟用，屆時可將倉儲物流的管理效率、坪效空間使用等達到最佳狀態，為公司未來營運再創新高峰。
值得一提的是，旭陽為滿足市場接單走向少量多樣的型態，欲讓工廠的生產更具靈活彈性，今年還向日本工具機大廠OKUMA採購了4台高階臥式加工機，結合自動檢測、監視、上下料和單元控制系統等週邊設備，打造了專屬的彈性製造系統，總投資金額接近1億元，未來上線啟用後，能在不需要停機調整下自動進行不同工件的加工，對提升產品精度、可靠度、縮短工時與降低成本等，將帶來莫大的助益。
旭陽國際精機董事長游良祺強調，該公司以往的倉儲管理作業是料件由人員依經驗擺放、依經驗領取，未做批序號管理，導致耗時耗工、庫存失準與空間使用效率不高等問題，引進自動化立體倉儲開始運轉後，除約有40％的大型料件仍須放置在平面倉外，其餘60％料件均可搬移到立體倉，藉由料件的自動進倉、自動領取，及資訊流採用PDA移動式作業，過去領料平均需要2～4小時，但現可縮短一半，且人員配置大幅減少，不需再日走萬步領料，大幅減少工作的疲累度，讓廠區的工作氛圍獲得改善，尤其倉庫立體化後，原先佔地面積由40坪大幅縮減到只需8坪，創造出新的空間坪效相當驚人。
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