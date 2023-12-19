2024台灣國際工具機展（TMTS）將於明年3月27日至31日在台北南港展覽館盛大舉辦，全球知名工具機製造商－友嘉集團匯集旗下友嘉實業、ECOCA、台灣麗偉、眾程科技與友晁能源等五大品牌產品精銳盡出，屆時將於J0617攤位展出數十款高性能、高精度與高可靠度工具機，總展出面積將達到540平方米（60個攤位），除展現出友嘉集團強大的研發創新能量外，並可充分滿足到訪的國內外買主對各類加工用途工具機的龐大需求。
友嘉實業指出，明年TMTS預計展出高階5軸機U-600P和4/5軸加工機VUX-400，其中U-600P可五軸加工同動，除能提升生產效率外，並兼顧工件的精度及品質，被廣泛應用於航太、模具、汽車等多個行業市場；VUX-400則提供原三軸軸向無法加工之處，適用於多面向加工的複雜工件，有效兼顧成本效益和性能。
在市場需求變化和生產型態多樣性的趨勢下，ECOCA特別開發多功能車銑複合機SL-8MCSY，提供經濟型的解決方案，以滿足少量多樣的生產型態需求，來因應人力和土地成本的不斷上漲。
台灣麗偉也將推出具有Y軸功能的高性能數控車床LTC-35LY，其機身結構可承受大負荷的切削，數控系統支持多種數控程式，方便用戶根據不同的工件設計和操作，能夠提高產品的質量和效率，降低成本和時間，為用戶帶來更高的價值和競爭力。
眾程科技展出ESG-1224TDNC平面磨床和ERG-600TD Plus旋轉台磨床，該兩款設備皆配備PLC電腦數值設定，可應用於高精密精度的方形、圓形工件加工研磨，符合航太、車用、水五金、3C零組件等市場的要求。友晁能源將展示其全新的金屬3D列印機TSLM 450-4，能滿足市場對大尺寸3D列印的需求，配備四雷射源的金屬3D列印機，則提供了更廣泛的應用範圍。
為因應極端氣候的威脅，永續發展已逐漸從ESG風險管理轉為企業提升韌性和轉型調適能力的趨勢，全球關注的焦點也逐漸轉向實現「淨零碳排」。友嘉集團積極實踐節能減碳，將其視為至關重要的目標，例如在機台生產過程中使用節能零組件，包含主軸馬達、冷卻系統和氣壓組件等多個節能方案，在節能的同時，更最大程度地實現資源效率與性能的最佳結合。
智能控制系統也是節能解決方案的一大亮點，除了降低每個零件二氧化碳排放量的同時，並保證整個製造系統最大程度地實現可持續性。在節能減碳方面的實踐上，不僅在技術層面上有所創新，並積極展現了對於環境責任的重視，相關方案也將於此次展覽中展示。
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