中國文化大學資訊傳播學系學生作品「Pacha泊車」APP榮獲第四屆津台青年技能競賽APP賽項一等獎，再度證明學生用設計改變世界的靈感與創造力。

2023年「海河工匠盃」技能大賽－第四屆津台青年技能競賽由中國天津市海峽兩岸民間交流促進會和台灣永續教育發展協會聯合主辦，頒獎典禮於11月21日在天津盛大舉行。此次盛事吸引了來自海峽兩岸的1,000多名大學學生，參與了四大競賽項目，包括平面設計、商品展示技術、APP設計開發、電子商務，總獎金高達新台幣70萬元，為整個競賽增添了豐富的競技氛圍。

資傳系學生楊喬宇、張真、呂益霖以他們巧妙打造的「Pacha泊車」應用程式，成功脫穎而出，榮獲APP設計開發賽項的一等獎。同時，資傳系學生團隊以「E-mergency」與「逛市集鴨」分別獲得APP設計開發項的三等獎，展現了他們在技能競賽中的卓越實力。

這場競賽從今年6月啟動以來，經過多輪激烈的比賽，最終在11月的決賽中產生了各項賽項的冠軍。文大資傳系學生團隊以「Pacha泊車」成功解決都會區臨時停車位匱乏的難題，透過人工智慧方式推薦合適的停車場，不僅節省了駕駛者的等候時間，還結合智慧管家功能，提供全方位的用車資訊。