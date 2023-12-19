耶誕佳節即將來臨，溫馨感恩的氛圍愈來愈濃。位處全球最酷街區「中山區」的台北晶華酒店，12月17日中午12點至下午5點將走入社區，攜手台北捷運公司在心中山爵士廣場舉辦「永續慈善聖誕市集」，現場將有超過20個攤位，義賣包括Impromptu by Paul Lee、T+T全新品牌Circum、小小樹食旗下fine dining餐廳Curious以及創立MMHG集團的Richie主廚帶來的星級美食，飯店餐務部整理出的上百項二手良品餐具，晶華主廚團隊準備的多樣耶誕美食，以及五星廚房專用食材供民眾選購，現場也有可供親子同樂的耶誕手作DIY以及各大精品品牌御用DJ Ken（林軒）、Tiim及Jaxxon精彩演出，邀請民眾一起來吃、喝、玩、樂、買、學做公益，此次活動收入扣除必要成本後將全數捐贈喜憨兒基金會。

往年僅供晶華同仁內部採購的飯店二手良品也將首次對外開賣，包括絕版的晶華馬克杯、冰桶、飯店LOGO T-Shirt以及各式宴會、活動使用的餐盤杯具也將以超低價格特賣，喜愛收集飯店小物的民眾務必把握良機前來選購。

另外，值得推薦的還有五星食材專區，由與酒店友好的多家愛心廠商共同贊助提供，包括：Taylor皇家茶、聖沛黎洛氣泡水、臺虎啤酒、Di Martino/RUMMO義大利麵條、銀川有機米、星坊、酩洋及長榮桂冠提供的各式酒品皆將以超划算價格進行義賣，市集現場還有晶華陸上郵輪的大姊姊們帶領大小朋友一起手作耶誕薑餅屋，打造專屬的耶誕回憶。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）