台北遠東香格里拉常溫外帶年菜與多樣年節禮品即日起開放預購，以年年熱賣的「香宮」和「上海醉月樓」單點及六人份套餐外帶年菜為主打，選用頂級食材設計，例如「香宮」將珍貴的上等花膠煲湯，「上海醉月樓」以海虎蝦、松葉蟹等海鮮入菜，單點佳餚688元起，六人份套餐16,888元。

飯店一樓The Cake Room琳瑯滿目的年節禮品，是過年送禮的體面選擇，各式春節必備的糕點、乾貨禮盒，還有六款年節禮籃，亦可依預算客製化禮品。2024年1月12日前預訂年菜外帶套餐，可享85折的早鳥優惠，同時禮籃享9折、禮品享85折的早鳥優惠。餐廳訂位專線（02）7711-2080，年菜及禮品預購（02）7700-3155，詳見官網。

餐廳「香宮」和「上海醉月樓」的除夕夜於餐廳內用的訂位皆已客滿，目前主攻年菜外帶市場，提供當天現做的常溫外帶年菜，幫婆婆媽媽們省心省力，在家也能輕鬆享用五星級年菜。兩家餐廳各推出充滿年味的單點佳餚以及六人份外帶套餐，訂購外帶套餐加贈精選葡萄酒一瓶。香宮推出12道單點年菜，價格788元起至16,888元不等；上海醉月樓則推出14道，每道688元至8,888元不等，加價688元可享精選葡萄酒一瓶。2024年1月12日前訂購且付清可以享有外帶套餐85折的早鳥優惠，而香格里拉會會員可以使用點數兌換年菜。

「香宮」粵菜餐廳由主廚廖晉輝嚴選海陸珍饈呈現經典粵菜精華，六人份外帶套餐共有七道佳餚。包含「大紅乳豬拼盤」豐富滋味精采開胃，酥脆鹹香的化皮乳豬、濃郁口感的西班牙伊比利叉燒、香氣四溢的蜜柚黑椒煙燻鴨胸、金黃酥脆的香蒜黃金燒腩及甜美桂花核桃，開啟團圓家宴。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）