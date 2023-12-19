台北遠東香格里拉常溫外帶年菜與多樣年節禮品即日起開放預購，以年年熱賣的「香宮」和「上海醉月樓」單點及六人份套餐外帶年菜為主打，選用頂級食材設計，例如「香宮」將珍貴的上等花膠煲湯，「上海醉月樓」以海虎蝦、松葉蟹等海鮮入菜，單點佳餚688元起，六人份套餐16,888元。
飯店一樓The Cake Room琳瑯滿目的年節禮品，是過年送禮的體面選擇，各式春節必備的糕點、乾貨禮盒，還有六款年節禮籃，亦可依預算客製化禮品。2024年1月12日前預訂年菜外帶套餐，可享85折的早鳥優惠，同時禮籃享9折、禮品享85折的早鳥優惠。餐廳訂位專線（02）7711-2080，年菜及禮品預購（02）7700-3155，詳見官網。
餐廳「香宮」和「上海醉月樓」的除夕夜於餐廳內用的訂位皆已客滿，目前主攻年菜外帶市場，提供當天現做的常溫外帶年菜，幫婆婆媽媽們省心省力，在家也能輕鬆享用五星級年菜。兩家餐廳各推出充滿年味的單點佳餚以及六人份外帶套餐，訂購外帶套餐加贈精選葡萄酒一瓶。香宮推出12道單點年菜，價格788元起至16,888元不等；上海醉月樓則推出14道，每道688元至8,888元不等，加價688元可享精選葡萄酒一瓶。2024年1月12日前訂購且付清可以享有外帶套餐85折的早鳥優惠，而香格里拉會會員可以使用點數兌換年菜。
「香宮」粵菜餐廳由主廚廖晉輝嚴選海陸珍饈呈現經典粵菜精華，六人份外帶套餐共有七道佳餚。包含「大紅乳豬拼盤」豐富滋味精采開胃，酥脆鹹香的化皮乳豬、濃郁口感的西班牙伊比利叉燒、香氣四溢的蜜柚黑椒煙燻鴨胸、金黃酥脆的香蒜黃金燒腩及甜美桂花核桃，開啟團圓家宴。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：