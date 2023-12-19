現階段記憶體產業供需已接近平衡，產業界人士研判，後續市況觀察指標有二：一是各大原廠產能恢復速度，二是實質需求的回升。
由於上游減產計畫不變，原廠漲價態度強勢，通路商及OEM廠進行策略性採購，採購行為轉趨積極，記憶體產業市況逐月轉佳，DRAM、NAND合約價漲價趨勢，有望延續至2024年上半年。產業界人士研判，DRAM及NAND後續報價，估NAND漲幅將較大。
觀察記憶體產業11月營收呈現月增成長，計有華邦電、南亞科、鑫創、威剛、十銓、廣穎、宜鼎、安國、商丞、群聯等廠商，營運已從谷底持續回升中。
市場法人認為，2024年消費性電子產品需求將溫和回升，記憶體報價也將較為平緩，供需之中，相對看好DRAM的需求。
主要是因AI PC及手持裝置新機種中的記憶體規格升級，DDR5出貨量將與DDR4呈黃金交叉，而AI伺服器的興起，帶動高頻寬記憶體（HBM）需求大增，2024年將呈供不應求。
而2024年記憶體漲價持續性，關鍵將在於大廠產能恢復速度，因為此舉將影響記憶體供給的恢復速度。
惟產業界人士普遍認為，目前原廠產能快速回升的機率仍低，尤其是利基型DRAM及NAND，若實質需求，如資訊設備耐久材消費明顯回升，才將帶動DRAM及NAND需求的提升。
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