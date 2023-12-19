第三方支付業者2024年掀掛牌潮。智冠旗下藍新科技拚年底公開發行，已公告12月20日召開股東臨時會，因應公發所重編財報為議案之一。
而剛公開發行的連加網路（LINE Pay），預計2024年1月2日召開股東會，屆時將討論初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
目前已掛牌的第三方支付業者包括綠界及已於興櫃掛牌的交流資服。未來加上連加網路（LINE Pay）及藍新科技，將有四家第三方支付業者掛牌。
藍新科技日前應主管機關要求，重編財報。2022年原本公告獲利0.76億元，EPS 1.1元，重編之後，獲利為0.57億元，EPS為0.76元，獲利與2021年相當。2023年前三季累計獲利為0.27億元。
智冠表示，由於合約認列時間點的問題，主管機關要求藍新科技需重編財報。
藍新科技預計20日召開股東臨時會，議案包括通過110年度及111年度決算表。另外，還將通過因應藍新擬申請辦理公開發行所重編的110年度及111年度財報，以及修正111年度盈餘分配案。
而剛公開發行的連加網路預計明年1月2日召開股東會，將全面改選董事及設置審計委員會。另一重要議案為，將辦理初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
兩大第三方支付公司上市櫃在即，原股東將有釋股利益。以藍新而言，大股東智冠持股50.44％、全達國際持股3成左右，全達已表達將在此次公開發行之際，配合智冠科技共同釋股，也不排除洽特定人認購。
而連加網路股東包括海外母公司、台北富邦銀行及聯邦銀行，上市櫃之前擬再引進新股東，由於連加網路LINE Pay目前APP用戶數已達1,200萬人，市場滲透率達5成，其釋股案也引起業界關注。
藍新科技最主要優勢在於擁有網路商家用戶，2023年線上及線下的交易額可突破千億元。
LINE Pay於2022年10月交易金額已達4,342億元，最新公布的支付據點逾50萬。
連加網路公開說明書揭露，2023年上半年營收21.98億元，年增34.2％，淨利達2.32億元，EPS為3.94元，與2022年同期表現相當。法人表示，2023年連加網路每股稅後純益有機會上看8元。
連加網路目前營收仍以手續費為大宗，接下來要力推跨境支付、商店導客及票券等加值服務業務。
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