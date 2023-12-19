精英電腦為強化旗下PCB業務後續營運成長動能，於11月初經董事會決議通過，將赴泰國設廠。昨（18）日精英再公告，以約新台幣4.26億元取得泰國中部一處工業園區用地。依精英規畫，該新廠預計2025年投產，產線將含括主機板、顯示卡、伺服器、資料中心、網通及車載等產品。

為因應地緣政治、全球供應鏈之變化及客戶需求，精英董事會先前決議，透過精祥科技投資在泰國設立孫公司，並在未來三年內投資共15億元、用於購地建廠，未來將專注於生產高頻高速電路板與多層電路板等PCB產品生產。

新廠區位於北攬省（Samut Prakan Province）邦博區（Bang Bo District）的Asia Industrial Estate（亞洲工業園區），占地2.6萬坪，購地總額達泰銖4.75億元，約合新台幣4.26億元。預計明年著手土建工程，最快2025年上半年投產。

投建新廠之際，精英亦陸續評估手上閒置資產活化。精英甫於上周14日時公告以5.6億元處分淡水廠辦，售予光紅建聖股份有限公司，以使其資產有效運用，同時降低營運成本，提升營運績效及充實營運資金。預估處分利益約3.37億元，最快可望於第四季認列。

近期精英股東結構亦出現變化，引發市場關注。大股東寶成集團考量有效整合資源，並聚焦本業經營發展，繼於8月間處分部分精英持股後，11月再大舉出清精英持股、共逾7.1萬張，將集團旗下子公司對精英之股權降至僅剩0.038％。

另一方面，精英母公司大同則持續加碼對精英之持股，此回承接寶成集團出脫的股權後，大同集團對精英的持股比再拉至近48.66％，已逼近5成。

精英訂於本周五（22日）舉行法說會，屆時董事長鐘依文將針對近期營運成果、營運展望釋出看法，適逢其近期接續有股東結構變化，及赴泰國設廠的新營運規畫，預期亦將成為市場法人關注焦點。