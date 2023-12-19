因應市場由全球化走向區域化，為掌握在地商機，光寶科海外布局近幾年邁大步，18日光寶科再灑幣越南盾4,399.12億元（折合新台幣約5.79億元）宣布赴越擴產，另為加速建置速度，光寶科表示，新廠將以租地委建的方式進行。
光寶科昨日代子公司LITE-ON VIETNAM CO., LTD.公告，為因應租地委建越南廠資金需求，擬斥資以不超過越南盾4,399.12億元，約為新台幣5.79億元為限，作為生產基地需求。
光寶科在越南投資多年，去年底越南海防二期廠區才剛落成啟用，主攻資通訊、網通等產品，惟隨著地緣政治風險日益增加，光寶科將越南打造成中國以外最大的生產中心的意圖日益明顯，未來甚或不排除也將部分雲端產品移至越南生產。
除越南廠外，光寶科近幾年也積極前進美國、墨西哥、泰國搶灘，建立生產基地，其中美國達拉斯新廠在歷經一年多的籌備後，終於在今年底完成建置，新設的二條產線在今年底就會開始試營運，明年營收貢獻估達20億元。
除了布局新產線，擴大營運規模外，光寶科亦積極展開新產品規劃，除新一代5.5kW高端電源產品開始出貨外，車用部分，美國子公司Pii亦已正式推出電動車Level 3 DC快充產品，可提供30kW至180kW的高速充電解決方案，另在ONBOARD CHARGER（車載充電器）部分，因應客戶需求設計的11KW及22KW產品，也預訂在今年第四季完成，待客戶驗證完畢後，應有機會在2024年順利上市。
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