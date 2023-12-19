臻鼎-KY近六季EPS
臻鼎-KY近六季EPS

PCB龍頭臻鼎-KY董事會決議，將發行4億美元為上限的5年期海外可轉換公司債（ECB），募資規模將逾新台幣百億，堪稱新一年度PCB產業最大規模海外募資案。

臻鼎-KY為第四度發行ECB，第三次ECB額度為4億美元，於新加坡上市交易，今年6月30日已經到期贖回，第四次ECB為5年期，發行規模以4億美元為上限，資金用途為充實營運資金及償還銀行借款，不過，公司表示，掛牌地點尚未確定。

臻鼎-KY指出，本次無擔保海外轉換公司債將於中華民國境外地區發行，並將依照銷售國家的法律與規範及國際市場慣例辦理，所有公司債將全數對外公開銷售。

臻鼎-KY為全球第一大PCB廠，2022年全球市占率達7％，除了身兼美系消費性品牌供應鏈之外，2021年、2022年整體營收高居全球第一，去年營收規模達新台幣1,714億元，不僅締造營收新高紀錄，也是連續第六年繳營收千億成績單。

而於軟板、傳統PCB板之外，臻鼎-KY近年強攻IC載板，公司規劃於2022年至2027年間，投入600億元資本支出於IC載板業務，並以2030年擠進全球前五大IC載板供應商為目標。

此外，因應客戶風險控管的需求，臻鼎-KY積極建立東南亞生產據點，已敲定將斥資2.5億美元於泰國巴真府擴建硬板產能，目前已圈地40公頃，臻鼎將與泰國協成昌集團（Saha Group）合資設廠，由臻鼎持股90％以上，未來鎖定汽車、伺服器相關應用，預計2025年上半年投入量產。

#IC載板 #PCB產業 #最大規模 #海外募資 #臻鼎-KY #5年期 #海外可轉換公司債