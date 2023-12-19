鈺創董事長盧超群表示，在AI大趨勢帶動下，全球數據中心加速布局，帶動AI應用，從PC、智慧手機一路延伸至國防和車用等領域，遍地開花，他預期，2024年半導體產業將因此重回成長軌道。
鈺創18日舉行年終記者會，由於美國最大國際消費電子展（CES），即將於2024年1月9日至12日開展，盧超群親率旗下鈺立微、鈺群、DeCloak Intelligences等公司經營層，解說鈺創集團即將亮相的新產品。
盧超群指出，半導體產業經過2023年打底，將在2024年第二季起飛，他對景氣展望看法樂觀，不過，考量地緣政治、氣候變遷等不確定因素影響，仍建議要維持審慎的態度。
鈺創此次在CES展，將以「人工智慧引領之大未來：智慧、自主、連接與隱密」為主軸，展示創新產品，並首度發表鈺創整合記憶體與記憶體控制器支援系統晶片AI SoCs全新平台─MemoraiLink。
MemoraiLink原本僅限集團部使用，將正式對外開放，使該公司在與合作夥伴在前期導入設計時，即能以高效開發創新AI終端應用。
鈺創指出，在MemoraiLink平台上，除了提供多樣化的記憶體選擇，滿足SoC設計的容量和頻寬需求，更結合鈺創擅長的異質整合，進一步優化SoC的整體性能和成本。
而一站式的記憶體介面IP服務，能確保SoC和記憶體之間的流暢溝通，有效減少複雜性、縮短上市時間。
鈺群科技推出的USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC，則已加入英特爾Thunderbolt 5晶片認證行列，預計成為全球第一家通過認證的廠商，隨著AI PC在2024年問世，將提升傳輸速度需求，鈺創控制IC，將有望成為首波受惠廠商。
而鈺立微也有多項AI落地重大成果，應用領域除服務型機器人、農業和物流搬運機器人外，扎根多年的醫療AI／VR內鏡，採用其系統的美國客戶，也獲得美國食品藥物管理局（FDA）審核通過，預計在2024年1月正式出貨。
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