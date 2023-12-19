年關難過！勞動部18日公布最新無薪假統計，總計368家事業單位實施9,576人，製造業仍是重災區，另有2家資訊電子廠商各約百人，其中一家是再度實施，另一家因外銷訂單減少而首次實施，為期3個月至農曆年後。

勞動部這一期新增17家，人數增加430人，多數事業單位的實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月以下。

從實施人數來看，製造業仍居冠，有208家、8,609人，其中又以金屬機電業的5,157人最多。另外，批發及零售業有112家、801人；支援服務業（旅行社）有16家、58人；出版影音及資通訊業有8家、45人，；其餘則都是低於40人水準的企業。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這期新增的2家資訊電子業中，實施規模皆約百人，其中一家在今年年中實施過，原本訂單回穩而停止實施，但最近又遇到亂流，預計12月實施1個月無薪假至月底。

另外，有一家電子零組件業者因外銷訂單受影響，首度實施無薪假，預計通報3個月、到明年2月，待農曆春節後再觀察。

黃維琛解釋，由於時序進入年終，有一些中小型的廠商因為急單而停止實施無薪假，「我們2月會遇到農曆年過年，國外客戶會提前備貨」，所以廠商有反映陸續收到急單。

整體而言，黃維琛指出，從8月的無薪假高點1萬2,000多人來看，到了9月高點1.1萬人、10月落至1萬初頭，近2期也在9千多人的水準，高點已逐月下降。

就此推斷，無薪假減班休息目前趨勢是緩步改善，預期要觀察至明年1月的變化才可以確定，但勞動部審慎樂觀，因國外已有不錯的社會經濟數據反映，國內無薪假情況有機會逐步和緩。