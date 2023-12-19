環境部18日認證通過「台積電南科再生水廠環境教育學習園區」為環境教育設施場所，這不僅是環境部升格後首個獲認證的單位，更是全球首座工業廢水回用至半導體製程的再生水廠！

台積電南科再生水廠位於台南市善化區，每日生產2萬噸再生水，等於7萬人每日的自來水使用量，台積電南科再生水廠讓1滴水可以使用3.5次，今年上半年再生水使用總量達460萬噸，幫助台積電南科廠區節省自來水達30％。

過去再生水因水質不穩，較難重新回到製程再利用，環境部官員表示，台積電不只收集自家的製程廢水，甚至還收集來自永康污水處理廠的家庭廢水與工業廢水，「這是全球首座工業廢水回用至半導體製程的再生水廠」。

為推動再生水資源永續利用，接觸與認識再生水系統的循環，理解其在永續水資源利用的重要性。台積電南科再生水廠特別在「水綠能再生中心」推廣再生水主題，發展二套環境教育課程給國小中年級與高年級學生，分別為「城市小水庫」、「再生水的再生」。

這兩套教材涵蓋水資源利用、再生水處理技術、企業責任與合作、綠色工程及循環經濟五大層面，進行以再生水的水質標準及水資源再利用等作為教學議題，期許更多人瞭解再生水資源。

「環境教育認證審查會」成員共有21人，由環境部首任女性次長施文真擔任召集人，國家環境研究院代理院長張順欽為副召集人，並與占審查會委員總數三分之二專家學者、民間團體代表14人及各部會代表5人共同組成。

環境部表示，申請認證的環境教育設施場所需先經由認證審查會部分委員組成的小組初審，初審通過者才會提報送請認證審查會全體委員審議，期待未來通過的環境教育設施場所，具有推廣環境保護、資源保育、ESG等理念的社會責任。