近年房地產市場颳起「軌道經濟學」旋風，從住宅市場吹到商用不動產市場，「軌道+交通」已成為不敗方程式，也重組全台商用不動產市場版圖。根據瑞普萊坊統計，自今年起全台陸續將有近50座百貨商場及outlet購物中心完工，最大特色即朝向大型化、軌道型、複合型、全客層四大趨勢轉型，質變、量變，才剛開始。

所謂「軌道經濟」，是指以大眾運輸系統做為城市發展主軸，從交通場站、車站的核心，結合站點周邊與軌道沿線土地進行高效率、高價值的開發與運用，納入商業、辦公、旅館、娛樂、休憩、長照、公共住宅等設施，藉此提高土地開發與公共設施配置效益。

軌道經濟發展最成功就屬日本、香港。以日本來說，新幹線自1964年完工通車後，帶動日本經濟邁向高速成長階段，JR集團更在日本鐵道民營化後跨出大步，發展出沿線各車站的商場百貨、辦公及複合開發開發大樓；香港地鐵不但只靠車票收入就足以養活自己，更創造可觀的土地開發、資產管理、租金收益及商用不動產營運收入等，滾出人潮及錢潮。

高鐵車站開發後來居上，挾著串聯北中南科學、產業園區及商業活動，車站附近土地招商案已躍居為大熱門之一；去年迄今，全台六大高鐵車站招商案同步擊出全壘打，即可驗證。