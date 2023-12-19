桃機航廈將有煥然一新的視覺感受！機場公司18日與台灣設計研究院舉行「桃園機場公共服務升級合作備忘錄簽署儀式」，未來雙方將針對「第三航廈標誌設計導入第一、二航廈公共服務區域再造」展開合作交流，先試辦旅客公共服務區域進行標誌改善，再逐步擴大到商業服務區域，友善旅客方向指引，升級國門形象及機場體驗。

18日簽署儀式由機場公司董事長楊偉甫及設研院長張基義代表簽署。楊偉甫表示，很多人有相同經驗，每當去陌生機場，尤其是不同語言國家，若有清晰標誌指引，便能感到安心，因此本次與設研院簽署合作備忘錄是重要里程碑。

楊偉甫說，透過導入專業協助，先鎖定旅客較有感的公共服務區域，以試辦方式進行標誌改善，根據旅客回饋再逐步往前走，讓旅客一下機就很有感，也希望能推廣到商業服務區域，與機場大聯盟夥伴共同努力，為航廈提供煥然一新的視覺感受，未來期盼在第三航廈啟用前，完成三座航廈標誌同步的目標。

張基義表示，設研院在本次合作中，將先透過研究調查，再導入完整服務系統，與設計第三航廈標誌系統的GK Design Group合作，以最高標準進行桃園機場尋路系統重新再設計，讓既有航廈服務能接軌第三航廈標準，為桃機提供更好的公共服務，帶給旅客更佳的國門體驗。

桃機表示，這次合作將以旅客需求及整體規劃角度出發，聚焦「轉機動線」及「第三航廈標誌設計導入第一、二航廈規劃」兩大面向，桃機為東亞重要樞紐機場，轉機順暢度攸關旅客滿意度與對台灣第一印象，希望藉由重新梳理第一、二航廈轉機動線，提升動線順暢度，帶給旅客更直覺、更清晰的方向指引。

為了使三座航廈標誌一致，設研院將協助將第三航廈標誌系統設計規劃導入在第一、二航廈，提供旅客一致性尋路體驗，讓每一位進出桃園機場的旅客，精準且方便地接收到所需資訊，享受舒適無壓的機場氛圍。

昨天簽署儀式包含機場公司總經理范孝倫、台灣設計研究院副院長艾淑婷、長榮航空副總葉時忠、華航協理許學文、采盟董事長古素琴、昇恆昌總經理江建廷等人，都在場共同出席見證。