築間集團近年營運

餐飲股再添新軍，築間餐飲集團預計21日登錄興櫃戰略新板、每股參考價160元，明年1月2日掛牌興櫃。集團現有五個餐飲品牌、166家連鎖門店，年底前再增12家，總店數達178家。築間今年前11月營收52.5億元，明年目標展店50家並啟動海外展店計畫。法人預期，築間2024年業績可望爆發性成長，營收上看80億元、年增逾30％，2025年將達百億元規模。

展望後市，築間董事長林楷傑18日表示，築間在紅海中展現韌性與競爭力並在防疫期間通過市場考驗，明年起集團將採「類直營加盟」策略，兼顧品質與效率以多品牌、多業態加速擴大市占，在一、二線城市的蛋黃與蛋白區同步插旗。同時經營觸角將持續向燒肉、韓式料理、酸菜魚與中平價牛排市場延伸擴張。

築間去年營收營收43.4億元，稅後純益3.1億元，EPS達8.74元。今年上半年營收28.14億元、年增49.82％，稅後純益2.01億元、年增近1.75倍，EPS達5.05元；自結前10月合併營收48.17億元、稅後純益3.48億元，已超越去年全年的43.43億、3.11億元紀錄，每股純益8.53元。法人預期，築間今年全年營收有望達60億元，EPS上看10元。

築間積極發展中價位新品牌，「築間酸菜魚」首店預計22日開幕、明年展店目標30家；韓國烤肉「紫木槿」首店24日在台中公益路開幕。築間也將啟動海外展店計畫，明年1月於香港銅鑼灣開出「築間酸菜魚」，第三季「築間幸福鍋物」進軍日本市場。