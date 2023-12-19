距離2024年農曆年雖還有近二個月，但高雄飯店業者除夕圍爐宴已賣翻，其中高雄福華飯店圍爐宴訂位已逾八成，H2O水京棧國際酒店中、西兩家餐廳二個梯次的圍爐宴更是早在11月中就已額滿。此外高雄飯店外帶年菜的詢問度也相當高。
業者分析，近年由於家戶人口數變少，小家庭興起，除夕圍爐愈來愈多人選擇到飯店。儘管距離農曆年還有近二個月，但高雄飯店的圍爐宴早已吸引相當多民眾訂席。高雄福華表示，今年底從尾牙宴席熱潮開始，加上耶誕跨年活動，帶動觀光餐飲營收，緊接著明年第一個餐飲旺季就是農曆春節，許多民眾已早早開始張羅圍爐餐及年菜。
高雄福華表示，飯店餐飲業圍爐餐及年菜預訂狀況皆比往年踴躍，該飯店圍爐宴價位從每桌2.3萬元到超過3萬元都有，但包廂已客滿，宴會廳預訂更超過八成。H2O水京棧則表示，該酒店除夕的圍爐宴有午、晚場，但酒店內的二家餐廳早在11月中就已被預約客滿。
高雄萬豪酒店內包括中式的皇豪中餐廳、日式的京樂日本料理、健康養生的京享蔬食百匯餐廳、港味的京翠港式茶餐廳皆推出圍爐宴，四間餐廳的圍爐宴席次都已被預訂一空。
飯店圍爐一位難求，許多人轉而購買飯店年菜外帶在家圍爐。據了解，H2O水京棧外帶年菜1月10日前優惠價7,200元，目前已賣出約50組；高雄福華的外帶年菜推出超過50多道的多元化料理，主打當日現做回家即可享用，最低3,999元入手，更已售出逾百組。
高雄福華行銷公關部經理劉佳貞指出，預計1月時會再湧入一波訂購外帶年菜的客戶，屆時銷售數字會再往上推升。
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