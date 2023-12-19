全台Outlet據點

全台軌道經濟發威，帶動商場開發案遍地開花，華泰名品城旗下格珞麗亞公司，18日獲選為鐵道局高鐵嘉義站開發經營案最優申請人，預計將斥資48億元，開發Outlet及結合餐飲、休閒媒體和展示空間的複合設施，第一期預計2028年完工。

鐵道局表示，該案是以設定50年地上權方式開發經營，期滿得續約一次，最長可達70年，全案土地面積將近3萬坪，容積率240％，分為三期開發，第一期開發預計於2028年營運，第二期開發預計於2030年營運，全案預計於2032年開發完成。

未來格珞麗亞將規劃2至3層樓的大型折扣購物中心（Outlet）及相關餐飲、休閒娛樂、展示、停車等設施，不僅引入目前嘉義相對缺少的大型商業服務設施，還可完善站區機能，提供就業機會並帶動周邊發展。

負責此次招商顧問的第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，全台Outlet隨著軌道經濟時代來臨，正在全台遍地開花，據統計，包括三井、禮客、義大、麗寶、新光三越SKM Park、華泰等知名業者都已卡位。

南台灣方面，高雄有新光三越SKM Park、義大世界等，台南則有三井；嘉義由格珞麗亞企業搶下頭香，也是華泰名品城首度插旗南台灣；全台累計將有17個Outlet開發案。

第一太平戴維斯協理戴廣平指出，南台灣人口消費力與產業轉型，是近年來公部門與私部門的焦點，多家國內外百貨集團在南台灣皆有展店布局計畫，顯示南台灣的消費市場正在崛起，未來高鐵嘉義站案透過高鐵軌道運輸，將國門、大型零售商業設施、阿里山與故宮南院等多項觀光資源串聯，打造國家級觀光景點。

鐵道局強調，高鐵沿線場站開發已完成15案件簽約，吸引民間投資達1,225億元；本案預計明年春節前後可完成正式簽約，將成為第16案；目前還有高鐵台南站的產專區，及嘉義站的事業發展用地等二案仍在公開招商中。