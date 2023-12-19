純公股銀行，即100％政府持有的臺灣銀行、土地銀行等是許多立志捧金飯碗民眾的終極目標，但因錄取率低，許多人會採「迂迴」策略，先進泛公股銀行，再擇機轉到純公股銀行，尋求更穩定的工作。
公股銀行員表示，由於臺銀、土銀相對錄取率較低，難度較高，大部分應徵者會選擇同一年「一條龍」參加多家公股銀行的徵才考試，如果臺銀、土銀沒有錄取，但被其他泛公股銀錄取，就先到泛公股銀工作，來年繼續拚臺銀、土銀名額。雖然泛公股銀福利、獎金加碼更多，但臺銀、土銀的業務目標要求較少，工作更穩定，仍是想進公股金融業的第一志願。
華南銀、第一銀、彰化銀、合庫銀、兆豐銀等泛公股體系銀行主管強調，泛公股銀相當適合有拚勁的員工，只要肯努力，獲得的報酬也更高，且只要有好成績，晉升更為透明，年資限制也較之前鬆綁，晉升更有機會。
舉例來說，為有效留任基層同仁，一銀訂有升遷機制與績效考核辦法，只要符合基本門檻最快一年即可晉升，讓新進員工升遷更加順暢以降低人員離職率。華銀則是以加速升遷、加強關懷、落實績效考核及提供完整培訓與優渥薪酬等方式提高誘因。
華銀實施基礎人才庫評選方案，所有非主管的員工，包含新進員工，只要入行滿五年即可參加基礎人才庫評選，透過工作表現、專業知能及工作歷練等三大構面的評核計分，通過設定門檻分數者即進入基礎人才庫，將視任務需要擇優晉升為總行或營業單位的基層主管，成為主管後至少年薪百萬元以上，逐漸打破年資的限制，提供年輕、積極、進取、勇於接受挑戰、有潛力的員工更大的發展空間及機會。
彰銀因應海外單位人力需求及拓展業務需要，符合七職等以上人員，可參加海外單位儲備人員遴選，並於赴任前視業務需要及個人專長，安排至相關單位歷練。升等方面，針對五、六職等及七職等MA人員已訂有直接晉升規定，最快任本職等滿1年即可晉升，且不受升等名額的限制。
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