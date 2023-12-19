公股銀明年徵才初步規劃

八大公股銀徵才，明年預計開出近5,000個名額。由於戰後嬰兒潮陸續啟動退休潮，未來每年公股銀合計都有逾千人退休，加上公股銀積極轉型，未來幾年可說「求才若渴」，但也因許多人有意搶「金飯碗」，因此各公股銀的錄取率多是個位數。

統計戰後嬰兒潮的最高峰即是1963年的42.7萬名嬰兒出生，以65歲的退休年齡來看，高峰就落在2028年，也就是未來五年，退休人數將不斷攀升，估計八大公股銀年年合計都有破千名員工退休，許多銀行退休落在1月及7月，近期各公股銀已開始規劃明年徵才人數。

公股銀主管說，過去一年多是一次或二次徵才，現在因應人員流動、各式人才需求，每年的大型徵才已拉到二到三次，並採動態調整，若有個別職缺，也會隨時徵才。公股銀最重視理財人員，更是開大門迎接有經驗的人員，不受徵才時間及名額限制。

公股銀最新新年度徵才規劃，彰化銀行下半年已招募經驗行員及其他專業人員等，總計徵才約200名，2024年預計招募一般行員、儲備核心業務辦事員、資訊人員、法務人員等約350名以上。

華南銀行今年招募約700位新進人員，包含一般行員及專業人員，2024年為加速推動數位轉型落地、承辦高資產客戶財管業務、延攬儲備幹部等，明年預計徵才人數將上看800位。

第一銀行今年對外開立逾950個職缺，2024年預計招募約500個職缺，預計3到5月間辦理新進人員及儲備核心人才（MA）招募，約250個職缺；另外將不定期招募數位金融及資訊等專業人員。

合庫銀行今年已二梯次徵才，年初先招募理財及電機工程人員等共122人，第二梯次配合畢業季招募一般金融及各類專業人員共300人，合計招募422人，近期攜手合庫資產管理公司（AMC），招募108名金融專業人才。明年將視業務需要及人員離退情形徵才，目前仍評估中。

臺灣銀行下半年徵才徵求182名人才，特別徵求經濟研究分析人員；土地銀行下半年釋出300名以上職缺，包括衍生性金融商品交易員等專業人才。