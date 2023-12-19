星宇航空最新機隊與市場布局

星宇航空砸千億元購機打國際盃，明年進入交機高峰，將舉辦近十年航空業規模最大的聯貸案，支應7架A350-900型廣體客機採購需求，由臺銀、土銀聯手籌組，聯貸金額達320億元，預計明、後年陸續交機，全力串連北美與亞洲的轉機市場，並新闢戰線開航香港、西雅圖等，全力衝刺營收與獲利。

近一年多來，星宇為採購A350中大型廣體客機已發起數筆聯貸案，累計聯貸金額已逼近500億元。

星宇目前機隊總數21架，包括租機13架A321neo、4架A330neo，及A350-900自購3架、租機1架；明年預計交機4架A350-900、1架A330neo。機隊訂單還包括A350-900、A350-1000共14架、A330neo有4架。

星宇與空中巴士簽訂17架A350XWB購機意向書（MOU），包含5架A350-900、12架A350-1000，業界估，這批廣體客機採購金額高達60億美元，約合新台幣逾1,880億元。

在星宇董事長張國煒的規劃裡，第一個五年機隊規模將達39架，包括A350有18架（含租機一架），及8架A330、13架A321。

隨著明年進入交機高峰，星宇持續擴張航點，12月新增美國第二個航點舊金山，明年1月18日開航清邁、第二季開航台中國際航線，並預計8月開航西雅圖，使往返北美及亞洲各大城市的旅客更為便利。從中長期來看，等到A350-1000機型交付，也放眼紐約等美東航點。

星宇跨足美國長程航線市場，同時積極新闢亞洲旅遊航點，透過擴展亞洲區域航網，目標是要爭取洲際轉運及高收益的商務市場。明年增闢香港航點，下一站是否爭取大陸航權，也讓外界多了想像空間。

星宇前11個月營收已破200億元大關、年增7.37倍，飛航21個航點，今年全年營收將寫新高。預計至明年底，機隊規模將達26架，航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等，在新增航點與新機助陣下，營運續戰新高。