華航集團旗下桃園航勤公司企業工會，就加薪、年終獎金進行勞資協商未獲得善意回應，桃勤工會隨即發布動員令，要求工會會員12日31日起停止加班、準時下班。

桃勤工會估計會影響20～30架班次，恐衝擊元旦航班行李、貨物裝載等作業。

對此，桃勤公司董事長林祥生表示，與工會協商的門沒有關閉，會持續溝通，將盡快補足人力缺口進行調度，不會影響元旦的航班運作。

桃勤勞資協商，就調高地勤服務費、年終獎金未能達成共識，桃勤工會認為，30多年來萬物齊漲，唯有華航費率不漲，不希望看著別人賺錢而自己卻流著淚，整天為趕飛機卻沒了健康身心，請公司善待員工。

桃勤公司表示，疫後航班迅速恢復、增加，各行業正面臨缺工等情形，公司將盤點人力缺口再做人力有效調度，並會再擴大招募相關人力，補足人力短缺的問題。

目前雙方雖然尚未達成共識，但會要求公司代表持續協商，不會影響元旦假期航班運作。