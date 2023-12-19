長榮航機師醞釀罷工

機師工會18日要求交通部介入調查與檢討長榮航空，面臨開航迄今最大出走潮，各部門人力短缺造成安全事故的現象，要求調漲機師薪資20％及外站津貼調至每小時6美元，留住人才；同時，宣布長榮航空機師會員自12月22日起為期兩周的罷工投票，明年1月5日公布投票結果，若確定取得罷工權，不排除於農曆過年期間罷工。

對此長榮航回應，員工薪資福利調整仍在進行中且機長薪資每年調漲，此時發起罷工投票深感遺憾；交通部航政司簡任技正楊博文則強調，交通部的立場主要在「飛航安全」及「民眾權益」這兩點的重視。其中，交通部對飛安要求是一貫堅持，且這也是大家對航空交通的普世價值，飛航安全一定不會打折扣；此外，在跟民眾搭乘權益也相當重視，希望不要造成民中旅程損失。

機師工會理事長也是長榮航空正駕駛李信燕強調，僅過去一年多時間，長榮航本國籍飛行員流失百人，為開航迄今最大出走潮，各部門人力短缺，直接或間接造成安全事故的現象，經瞭解與人力不足、缺乏訓練有關。

李信燕指出，長榮航去年至今年第三季合計大賺逾230億元，卻苛扣成本，長榮航薪水在國籍航空殿後，機師流失約占國籍飛行員約1成，一面與非法仲介合作聘僱外籍機師填補人力，這一年引進外籍機師是本國新進籍機師的近2倍。因此工會訴求，長榮航為機師加薪20％，外站津貼從現行每小時3.3美元提高至6美元，並訴求應優先進用本國籍機師。

長榮航表示，飛行員以職級增加方式調整每年薪資。機長每年調幅5,000元，除2021年全球疫情致公司虧損未調整，2016、2023年先後結構性調薪，2018年與機師工會達成多項薪資福利協議，其中2015年晉升機長的飛行員至2023年月薪增幅近10萬元，非機師工會對外宣稱十年未調薪甚至實質減薪。

長榮航國籍機師以及學員計1,228名，今年有50名國籍機師退休或離職，其中9位屆齡退休，占國籍機師不到4％，與機師工會提供的數據與事實有極大差距。

機師工會目前長榮分會約660名成員，只要成員過半數同意，就取得罷工權，工會目標希望取得逾9成同意。至於罷工日期，理監事有討論，但仍要看長榮航跟工會協商的結果，若真的要罷工，也會提前告知外界。

針對工會提出相關案件，楊博文說，交通部都有掌握，民航局均已執行必要行政調查，他表示，這幾年來民航局對飛安的執行是有公信力的，案件涉及相對複雜，須用整體、系統性、全面性的思考來看，在涉及飛安部分若有違法，會由民航局依權責及民航法規處理。

另外，在民眾權益部分，楊博文會請民航局促請長榮航空與工會對話，勞動部也嘗試媒合兩方勞資協商，盼在大家努力下，工會不要放棄對話，雖然各有各立場，但盼坐下來好好談，取得最大共識。