投資機構Bernstein分析師近日發布報告指出，儘管繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）今年迄今股價狂飆超過241％，但對於搶搭人工智慧（AI）熱潮的投資人而言，輝達仍是「最划算的選擇」。

Bernstein分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）將輝達股票投資評等維持於「買進」，目標價定在700美元。輝達目前股價約488美元，這意味著還有43％的上漲空間。

拉斯岡表示，輝達今年以來股價翻倍成長，但近幾周表現落後大盤。自11月發布第三季強勁財報以來，輝達股價不升反跌、累計下滑2％，不僅輸給勁敵對手超微（AMD）同期漲幅16％，更低於標普500指數與那斯達克指數兩者平均漲幅（皆約4％）。

但輝達依然是標指今年表現最佳的股票，報酬率遠勝過第二名臉書母公司Meta的170％。輝達於1999年掛牌上市，受惠於市場颳起AI旋風，該公司成功將這股熱潮轉換為營收與獲利成長。

拉斯岡表示，輝達目前股價預估本益比降至25倍，創2018年以來最低。且與費城半導體指數相比，輝達股價自2014年以來首度出現折價。

這意味著：輝達是AI概念股裡頭「最便宜的選擇」，對於財力有限的投資人而言是值得押注的選項。

多數分析師認同Bernstein對於輝達股價看漲的觀點。金融數據供應商FactSet資料顯示，分析師對輝達目標價格平均為666美元，其中高達94％的受訪者給予輝達「買進」的投資評級。

拉斯岡表示：「我們並不是說，輝達永遠不會遇到困難。但我們依然非常看好他們的營運前景。我們持續相信，在五年或十年後，我們談論的AI產業會比目前爭辯的數字大上許多。」