美國在關鍵技術祭出卡脖子限制措施，中國如何在先進技術方面繞開美國制裁，一直受到關注。知名華裔數學家、菲爾茲獎得主丘成桐表示，中國必須在AI、量子計算等未成熟領域走自己的路，自力更生成為該領域的領導者。
深圳衛視18日引述丘成桐日前在香港受訪談話，他表示，AI、量子計算等技術，美國基本上不願向外釋出，這種情況下中國要自力更生，剛好這些技術還沒有全部成熟，美國沒能完全壟斷，是屬於可追上的領域。針對美國制裁，他表示，技術上的「卡脖子」問題，中國需要換個思路看問題，與其在受別人攻擊時再想如何對付，倒不如做一個新的技術，讓對方跟著我們後面走。
在外界熱議的基礎科學發展方面，丘成桐表示，技術發展離不開基礎科學，沒有基礎科學就發展不了第一流的應用科學，要讓基礎科學人數增加，這樣產生研究成果的機率就增加。而當前全球環境複雜，科研人員更應靜下心來做基礎研究。
丘成桐指出，自己也花長達6年時間證明卡拉比猜想，勤奮才是關鍵，也是科研不可避免的過程，相信中國能培養出數學等基礎領域的領軍本土人才。如香港與粵港澳大灣區有許多科創相關的國際盛會，這類活動讓民眾瞭解和重視科研人才的培養，只有更多人重視科研，才能做好科研。
未來深圳乃至粵港澳大灣區等城市在規劃科研發展時，不應該以產出做為導向，不能以量化科研成果或上市公司為成績。要像當年美國一樣，成立真正有學問的學術委員會，自己能力不足的時候，要借助外面的力量，沒有什麼好羞恥的。
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