被視為生技界護國神山的台灣生物醫藥製造公司（TBMC），18日召開首次董事會，選任瞿志豪出任董事長，負責募資及建廠籌備工作，會中也拍板A輪募資、每股溢價敲定20元，近期將啟動募資行動，向國內外創投基金、科技業及傳產業招手，A輪募資目標約在45～60億元。
TBMC上周五（15日）召開股東臨時會選出董監事後，可說完成籌組第一階段經營團隊，生技中心專業人才也陸續進駐。TBMC昨天召開首次董事會，選任瞿志豪擔任董事長，主因現階段擬借重他在生醫新創創投圈的募資長才，向熟悉的國內及國外創投圈招手，為下一階段的經營團隊扎穩根基。
董事會昨天聽取瞿志豪的業務及經營策略報告，會中並拍板A輪募資價格每股訂為20元。知情人士說，5月經濟部主導成立公司，創投業探詢電話不曾停過，甚至擴及科技業及傳產業，都有意進行跨領域投資，原則上募資會以國內投資人為主。官員也說，在國發基金點火下，大家都對投資這家國家級的生技業台積電很感興趣、且頗具信心，TBMC的誕生有望打造生技產業成下一座護國神山。
據悉，A輪募資設定目標約在45～60億元，至少要達45億元以上，至於何時能募集完成？瞿志豪僅說「愈快愈好」，但他說，目前是景氣寒冬募資未必順利，他不敢太樂觀，但募資行動會一家家立即展開拜會，在資金到位前，TBMC會對投資人說明和美國韌力公司合作內容及細節，預計明年初對外召開記者會，說明TBMC戰略目標及經營方向。
TBMC和策略性投資人美國韌力公司已簽署合作協議，雙方正展開合作項目及技轉平台洽商，大方向包括核酸藥物、基因治療藥物、細胞治療藥物，及少量生產的蛋白質藥物。據悉，未來資本支出不小，在南港生技園區的實驗室，及竹北生醫園區的GMP廠房，都將興建無塵室，其他設備有的會從生技中心或工研院生醫所引進。技術方面，除從美國韌力公司引進外，國內法人機構有些也會技轉給TBMC。
此外，原本經濟部請出中研院長廖俊智以耀華玻璃法人代表擔任TBMC的其中一席董事，但中研院評估後以內部法規為由，向經濟部婉拒，18日召開董事會時還來不及改派，但董事仍為6席。
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