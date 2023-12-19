期交所18日盛大舉辦美國費城半導體期貨上市慶祝典禮，金管會副主委蕭翠玲致詞表示，費城是《美國獨立宣言》簽署的地方，宣言起草者、美國第三任總統湯瑪士·傑弗遜（Thomas Jefferson）曾說「比起緬懷歷史，我更愛致力未來夢想」，未來在各項挑戰下，主管機關與期貨業者共同打造更完善、更便利、更國際化的期貨市場，提升我國金融市場環境。

蕭翠玲透露，期交所2024年第一季規劃將台積電期貨及小型台積電期貨，納入夜盤交易。此舉將是繼0050 ETF期之外，首檔正港個股期夜盤上陣的指標。

蕭翠玲強調，金管會在期貨市場的政策作為，就是推動多元商品發展，強化國際合作；發布的資本市場藍圖策略之一便是鼓勵金融創新及多元金融商品發展，希望打造公平、效率、創新開放、多元化與國際化的資本市場。

18日的慶祝典禮上，計有蕭翠玲、證期局副局長黃厚銘、期貨公會理事長陳佩君、芝加哥商業交易所（CME）資深總監Ms. Minah Kim、那斯達克交易所（Nasdaq）亞太區指數授權業務負責人Ms. Joyce Ip以及期貨商、證券商董事長及總經理等近百位貴賓親臨祝賀，冠蓋雲集。

期交所董事長吳自心致詞時表示，今年FIA Boca會議期間，主管機關率領期交所及期貨公會，共同向CME及Nasdaq主管爭取授權於台灣上市美國費城半導體期貨。期交所經過多月來的努力，終於獲主管機關同意於年底掛牌上市，也希望這項商品能在台灣落地生根，發光發亮；新制度方面，個股選擇權納入動態價格穩定措施也在18日開始，因此成為亞洲第一個全部商品皆適用動態價格穩定措施的期貨交易所。期交所亦同步擴大鉅額交易適用商品，將鉅額交易制度推行至電子、金融等指數商品，提供大額交易人處理鉅額部位的管道，並自12月21日起調整個股選擇權履約價格間距，滿足市場需求。

費半指數期貨在集中市場掛牌首日，早盤開在4,144點、最終收在4,176.5點，上漲32.5點，最高與最低點震幅則達1.38％，首日早盤交易量814口。期交所高層透露，第一天早盤有這樣的成績已實屬不易，預期夜盤時段美股交易時間，晚上10點半至隔日早上5點，交易量與波動性有望進一步增加。