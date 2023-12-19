貨櫃三雄、中鋼、華新、台塑、潤泰等傳產集團股今年漲幅落後大盤，年終作帳壓力大拚努力翻身。根據統計，今年至12月15日止，市值表現落後的前十大上市個股中，各蒸發200億～800億元，其中以貨櫃三雄縮水最厲害，因此18日股價最來勁，大漲4.55～8.14％。
此外，今年來AI持續風靡，台股前十大市值排名也出現大洗牌，廣達去年底市值排名第27名，目前已跳升至第八名，聯發科市值更大躍進，超車鴻海成市值二哥；去年底台塑三寶進入前十大，今年只剩下台塑化，台塑及南亞被擠出。
近日集團股作帳行情持續加溫，尤其是傳產集團股股價相對電子股表現落後，傳產集團股賣力演出。據統計，今年到12月18日止，台股市值減少最多的十檔個股包括萬海、陽明、長榮、中鋼、台塑、中租-KY、台化、潤泰新、南亞、華新等，除了中租-KY為收利息的租賃業者外，其餘都是傳產集團股。
台股18日小跌21點，但上述10檔個股中，只有中租-KY及台化收小跌之外，其餘8檔清一色為傳產集團股，且股價同步上漲，貨櫃三雄獲得外資大舉回補持股買盤加持，漲勢凌厲，陽明更大漲超過8％。
統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總黃文清一致表示，集團股作帳行情幾乎是每年底必上演的行情，隨年底接近，集團股作帳行情會愈火熱，尤其是集團各公司彼此交叉持股綿密，同時今年來股價表現相對落後的集團股，可能趁著這波最後行情衝刺。
據統計，今年來市值增加前十高股，以台積電大增3.54兆元最多，其次為聯發科約5,900億元左右，廣達增加5,000億餘元，世芯-KY、緯創、緯穎、日月光投控、富邦金、智邦、創意等，各增加1,500億元以上，只有富邦金為金融股，其餘9檔都是AI概念股。
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