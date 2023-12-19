台股展望

耶誕長假來臨，外資開始啟動放假模式，台股18日成交量縮減至近三日最低3,266億元，內資則進行換股操作接手控盤，並挾紅海危機與鋼價上揚熱炒航海王與鋼鐵人，上市電子成交比重因此跌破六成至58.55％近七日最低，上市傳產成交比則上升至31.33％，近七日最高。

第一金投顧董事長陳奕光表示，短期留意外資本周三（20日）後可能進入結帳行情，資金轉入內資主導，可關注櫃買中小型股的內資作帳。距離總統大選不到一個月衝刺期，民調緊繃使執政黨護盤力道加大、指數走勢偏多，2023年封關上萬八機率有四成、明年初選前攻萬八機率則約六成看待；下檔最大支撐則落在月線17,385點，目前最高17,743應不是今年最高點。

台股18日下跌21點收17,652點，力守所有長短均線，且季線與半年線黃金交叉，多頭氣勢更旺，短線上外資將放假買超金額縮水至7.35億元，內資投信年底持續換股操作，代表國家隊的八大公股行庫終止連六賣轉買超8.23億元，衝刺總統大選行情。法人預期，年底或明年初萬八將至，同時上修2024年台股展望高點，萬九甚至2萬點可期。

萬寶投顧董事長朱成志表示，大盤持續個股快速輪動行情，加權指數18日小跌為上周的漲多拉回，這波漲多的櫃買指數跌0.6％，中小型股已率先整理；而指數收盤距離上周五（15日）高點僅91點，換由政策概念、內需股撐盤，電子股成交比重降至六成以下、航運族群升到12％、鋼鐵也有4.4％、電機3.3％；櫃買市場生技類股比重則升到9.4％。

朱成志指出，整體來看外資回補數量還不夠多，且這段時間新台幣持續升值，估計18,619點歷史高峰有機會將再刷新，但後續漲多少不預設看法。

第一金投顧也同步上修明年台股展望高點，萬九甚至2萬點可期，陳奕光表示，不少法人預期的2024年展望將跟著上調。根據回測統計，台股過去五年上下震盪約4,000點、十年回測則上下約有3,000點空間，指數不斷上漲法人也機動式調整預期高點。

至於後市變數，朱成志表示，今年最後一次聯準會升息在7月，後續利率連三凍，可以解讀為「利空出盡」，但明年降息還沒開始「利多未來」。

換言之，目前可以說是相當好的投資時機，這波漲勢最低點從去年10月的12,629點一路往上，現在處高點雖然保守型資金會轉出，但利空已全數出盡，研判兩岸關係、大陸指台灣ECFA貿易障礙等衝擊當前影響應該不大，ECFA取消與否明年還需觀察，但眼前市場最重要的是選舉最後衝刺行情。