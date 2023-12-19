市場對明年初美國可能降息的樂觀已過了頭，芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan D. Goolsbee）再度出面降溫，聲稱戰勝通膨還言之過早。美國聯邦存款保險公司（FDIC）前主席貝爾（Sheila Bair）更直言Fed主席鮑爾意外轉鴿發言，為投資人帶來「非理性繁榮」（irrational exuberance）情緒。
美國實際的通膨面貌如何，27日公布的個人消費支出物價指數（PCE）將見真章。目前，分析師預期11月PCE將持續放緩，整體PCE年增2.8％、核心PCE年增3.4％。PCE是Fed最青睞的通膨指標。
古爾斯比接受CBS專訪表示，美國經濟雖出現重大進展，但現宣布戰勝通膨與經濟達成軟著陸目標依然為時過早。特別是降息，他認為仍須倚賴經濟數據而定。古爾斯比向來是Fed的鴿派大將，但對於通膨與經濟走向，他顯然轉趨謹慎、表示在尚未確定通膨降至目標前，最好不要有過度期待。
古爾斯比上周在接受華爾街日報訪問時曾提到，美國經濟目前正朝更平衡的方向前進，因此Fed可能要開始把重心從通膨轉向就業市場。他當時表示，若通膨依現在方向前進、不排除明年3月降息的可能。但他也提到雖然明年利率將低於目前的5.25％～5.50％，但並不會大幅下降。
曾在2008年金融風暴時期擔任FDIC主席、目前是金融穩定中心（CFS）高級研究員貝爾更直言不諱，指稱市場對明年降息看法過度樂觀，她還認為鮑爾上周的鴿派言論助長投資人「非理性繁榮」（irrational exuberance）的預期。
貝爾接受CNBC訪問時表示，「當前焦點仍需要聚焦在通膨上」，這場戰役還有長路要走，她很擔憂Fed因為憂心經濟衰退而企圖對貨幣政策進行轉向，因為到目前為止的經濟數據，並沒有看到衰退的風險攀升。
貝爾還警告服務與租金價格上漲仍是棘手問題，此外預算赤字增加、貿易限制與人口老化都可能對通膨造成實質壓力。
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