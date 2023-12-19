預期降息，企業發債「旺季不旺」。據櫃買中心統計，11月公司債發行僅302億元，為今年單月新低，原先看好12月發債量爆發，但12月至今發行量亦僅350億元，剩台電發債167億元苦撐，今年以來累計7,644億元，恐無法挑戰史上最高8,425億元的發債量。
先前市場認為景氣落底，加上今年台債利率回落，維持在1.2％上下，國內企業卯起來發債，不論金融業、政府基金亦進場搶買，讓今年公司債發行規模月月衝高，但前幾年發債規模最大的第四季，今年卻稍嫌動力不足。
第四季公司債10月衝出984.58億元的發行量，但11月發行規模剩300億元出頭，12月也未見起色，至今僅350億元。12月少了中油、台積電兩發債大咖，只剩台電苦撐，本月發債167億元籌資，中龍鋼鐵發債45億元居次。以台電5年新券為例，利率達1.7％，較前次發行的1.57％高出不少，發債成本上揚。
銀行主管表示，公司債在歲末衝高無力，可歸納三大原因，一是額度，發債單位每年都有發債額度，加上金融業買債也有額度，今年已買得差不多；二是市況，企業會視自身資本支出，發債成本若不符效益，也不會硬發；三是最關鍵的利率，部分企業認為利率將下行，此時發長天期債券不划算，會先發行短天期票券，「等降息再發債也不遲」。
櫃買中心統計，今年「發債王」台電季季進場，共發行6期公司債、總額1,161億元，創歷年最高金額；其次為台積電至今共發行5期、總額857億元，由於下半年有600億元發債額度，年底前也可能會把額度發完；第三為中油今年共發行3期公司債，總額488億元。
展望2024年，中油預計全年要發6次、籌措1,038億元；台電則規畫發債1,500億元。而台積電海外投資不停歇，美國、日本擴大投資下，預料發債量不墜。
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