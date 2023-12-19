美國聯準會（Fed）官員稱降息還言之過早，市場降低對美國3月降息的預期，美元指數反彈，18日亞幣轉趨偏弱盤整，新台幣兌美元回到31.3元價位。匯銀主管認為，年底出口商拋匯需求下，新台幣短期欲弱不易，至於2024年新台幣升值之路顛簸，應是緩緩走升，而非一飛沖天。

新台幣18日收在31.314元、貶值4.6分，終止連二升，隨著外資陸續開始放假，總成交量也縮小為12.515億美元。匯銀主管分析，外資放假、市場氛圍變清淡，僅剩實質拋補需求，大部分交易都在上周提前收工，若市場無大事，至年底前的交易量應會維持在低檔，「連帶央行也不太需要做flow」，回歸市場自然買賣為主。

匯銀主管表示，很多出口商原本想等31.5元關卡再拋匯，但近期匯價「升三天、貶一天」，怕等到天荒地老，因此在31.3元就陸續出籠，後續在出口商年底拋匯的需求之下，新台幣貶不到哪去，預料匯價將是平盤偏升，若中間有題材加持，很快就升破31.2元。

展望2024年新台幣走勢，外匯交易員指出，Fed官員放話現在降息還為時過早，市場對Fed在3月降息夢碎，在正式降息前，美元將獲得技術性回補買盤，加上後續經濟數據仍有變數，全球匯市尚未反轉，新台幣先慢慢測試31.2元價位，明年緩緩上攻。

至於其他亞幣，主要觀察日圓及人民幣能否帶頭衝。市場關注本周日本央行（BoJ）會議，交易員認為，除非明年日本真的結束負利率，才有機會進一步帶動日圓升值，也要留意地緣風險，北韓近期軍事動作頻頻，加上近兩年全球戰事頻繁，「也不能太鐵齒」，東北亞地緣緊張因素，也多少牽動日圓避險行情。