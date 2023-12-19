近一年國銀外幣存款月變動

抓住高利尾巴，國銀外幣存款再度站上14兆元。據金管會統計，10月底國銀外幣存款餘額達14兆1,611億元，是繼去年10月歷史高點14兆1,678億元後，再度突破14兆元，單月增加3,556.34億元，也創近一年最大月增額。

金管會表示，今年外幣存款不及去年高，主要是今年股市行情佳、存款轉向投資。展望明年若美國開始降息，資金將持續轉向投資，14兆元短期內恐是外幣存款的頂點。

金管會亦分析10月外幣存款大增3,556億元的原因，主要是企業國外貨款收入、股利及投資款匯回，9月則是企業支付貨款及季底資金調度導致外幣存款減少，9月是月減1,060億元、整體餘額掉到13.8兆元。

10月雖衝上14兆1,611億元，但相較去年10月底的歷史高點14兆1,678億元，仍是年減0.05％。金管會分析，一是去年股市行情相對不佳、美元又急速升息及升值，吸引客戶將投資轉存外幣定存，賺取利差及匯差，二是生產及出口活動尚佳，加上部分企業借台幣存美元的財務操作，亦推升外匯存款快速增加。

去年10月以後，全球經濟前景不明，影響出口動能及企業營收，美元升息墊高資金成本，企業動用存款償還借款，加上今年股市行情佳，使存戶將部分存款轉入投資，因此外幣存款多月下降，10月台股下跌、市場出現悲觀氣氛，外幣存款再又上升。

金管會統計，今年外幣存款增加金額前三大為國泰世華銀的1,274億元、星展（台灣）的1,155億元及中信銀1,034億元。據了解主要是星展（台灣）併購花旗（台灣）消金業務，其他銀行則是客戶營收、投資及股利匯回、資金調度因素。

至於外幣放款近月亦有逐漸回溫趨勢。就央行統計來看，外幣放款餘額從2022年10月的新台幣5,587億開始一路往下掉，今年6月掉最大，來到最低點3,891億元，7月開始回溫，站回4,176億元，一直至10月的4,683億元，明顯逐月增加。