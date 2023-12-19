台股金龍年有望再攀高峰。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超18日表示，預估未來兩年股市會呈正向格局，台灣企業每股盈餘（EPS）2024年有機會成長2成，預期2025年將繼續成長，「台股2萬點只是時間點問題」，但提醒後續要關注三大可能變數。
林啟超表示，製造業今年已至谷底，台灣企業盈餘今年下跌約2成，但未來兩年因庫存降到低點，預期2024年台灣出口與民間投資都會正成長，台灣企業盈餘可望有雙位數成長，甚至會連續兩年成長，推升台股表現。
林啟超也指出，2024年下半年半導體會有一波新循環展開，除未來AI相關應用會更普及外，2024年也會有換機潮，因筆電、手機的壽命約四年，因疫情需求在2020年第二季買的筆電或手機，到2024年第二季可望出現換機潮，成為EPS的支撐動能。
林啟超認為，股市未來兩年表現正向，台股攻上2萬點只是時間問題。但他也提醒，後續股市要留意三變數：
一、如果美降息幅度不如預期，將影響本益比表現，市場利率愈低，本益比拉愈高，但美國這一波降息與過去不同，未來兩年應看不到QE（量化寬鬆），本益比拉高空間不會太大。
二、換機潮是否如預期出現。
三、2024年下半年的美總統大選，將加劇市場震盪。
林啟超分析，目前川普支持率較高，甚至贏過現任總統拜登，「不確定性」是最大變數，總統候選人對地緣政治、貨幣政策等想法，甚至在X（前稱Twitter）的發文，都會增加市場震盪，市場也會對投資偏向保守。
債市部分，林啟超表示，依歷史經驗，結束升息到開始降息前，美10年公債殖利率容易下降，從11月到現在已下降超過100點，現在約3.9％，預期2024年美10年期公債殖利率會落在3.5％～4％，若近期債券殖利率有回彈，將是最後一波買點。
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