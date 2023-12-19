美國聯準會（Fed）6月才會真正「放鴿」。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超18日預估，聯準會2024年首次降息會落在6月，並預估6、9、12月都會降息，全年降息幅度約在3～4碼（1碼等於0.25百分點）。至於台灣是否跟進降息，關鍵則在新台幣升值幅度，台灣央行「有降息的機率」。
國泰世華銀18日舉行「2024全球經濟與市場展望」，林啟超表示，Fed在2024年降息會看兩關鍵指標，一是通膨是否持續落在3％以下，現在美國核心通膨在3.4％～3.5％，估明年上半年會降到2.5％～3％；二是失業率，現約3.7％，若2024年到4.2％，兩條件符合就會降息。
林啟超預估，美國明年首次降息會落在6月，6、9、12月都會降息，但也不排除7、10月降息可能，主要看失業率上升速度，估美國全年降息幅度在3～4碼。
但歐元區會比美國先啟動降息，林啟超認為，歐元區第三季與第四季經濟已有輕微衰退，且通膨掉很快，年初還有8％～9％，現在只有2.4％，歐元區降息亦是全球主要觀察指標。
至於台灣是否會跟進降息，林啟超認為，台灣明年降息關鍵是新台幣匯率。台灣還有通膨預期效應，如果只看通膨，2024年不見得會降息，但若美國如預期明年降息3～4碼、2025年再降息，台灣如果都不動，會造成新台幣大幅升值，不是台灣央行想要看到的。
林啟超指出，依過去經驗，美元貶值1％、新台幣會升值0.5％～0.6％，現在若美國降息，美元指數從現在的102減至97～100，新台幣大約會在30.5～31元。如果新台幣明年大幅升值，甚至超過其他亞幣，台灣就可能降息。亞洲出口近期好不容易翻正，「亞幣的大幅升值，是明年亞洲央行都會面臨的棘手問題」。
日本2024年也面臨升息攻防。林啟超表示，明年下半年歐美降息，日本要升息，日圓會大幅升值，日本現在出口、國內消費動能趨緩，對日本經濟不見得是好事。預期日本YCC（殖利率曲線控制）會解除，利率可能從負恢復到正，但日本要啟動升息循環難度非常高。若美降息3～4碼，同時日本未升息，日圓將慢慢回復到130。
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